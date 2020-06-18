Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتده بولونان عموم إنجذابلر، جذبه‌لر، جاذبه‌لر، جاذبه‌دار حقيقتلر، أزلى و أبدى بر حقيقتِ جاذبه‌داره إشارتلردر. Nurdan Katreler Kâinatta bulunan umum incizablar, cezbeler, cazibeler, cazibedar hakikatler, ezelî ve ebedî bir hakikat-i cazibedara işaretlerdir. Şuâlar, s. 97

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.