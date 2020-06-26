Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلام ﴿اَلتَّحِيَّاتُ﴾ كلمه‌سيله بتون ذيحياتڭ عباداتِ فطريه‌لرينى نيّت ايدوب تقديم ايدييور. Nurdan Katreler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, اَلتَّحِيَّاتُ kelimesiyle bütün zîhayatın ibâdât-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Şuâlar, s. 114

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.