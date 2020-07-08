Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو كائناتڭ هر بر نوعى و او نوعڭ فردلرى و او فردلرڭ أعضالرى لسانِ حال ايل ﴿لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ ديرلر. Nurdan Katreler Bu kâinatın her bir nev’i ve o nev’in ferdleri ve o ferdlerin azaları, lisan-ı hal ile "Lâilahe illallah" derler. Şuâlar, s. 126

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.