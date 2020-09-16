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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Nurdan Katreler

16 Eylül 2020, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كائناته گنيش بر دقّت ايله باقان، كائناتى غايت حشمتلى و غايت فعاليتلى بر مملكت، بلكه إداره‌سى غايت حكمتلى و حاكميتى غايت قوّتلى بر شهر حكمنده گورور.

Nurdan Katreler

Kâinata geniş bir dikkat ile bakan, kâinatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hâkimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür.

Şuâlar, s. 176

 

 

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