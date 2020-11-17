Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر گون يگرمى درت ساعت سرمايهِٔ حياتى خالقمز بزه إحسان ايدييور؛ تا كه، ايكى حياتمزه لازم شيلر او سرمايه ايله آلينسين. Nurdan Katreler Her gün yirmi dört saat sermaye-i hayatı Hâlık’ımız bize ihsan ediyor; tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın. Şuâlar, s. 218

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