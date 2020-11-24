Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر زمان حپسخانه‌لرى تام بر إصلاحخانه ياپمق ايچون بختيار مديرلر و مأمورلر، او نورلرى، محبوسلره، أكمك و علاج گبى توزيع ايده‌جكلر. Nurdan Katreler Bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler. Şuâlar, s. 227

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