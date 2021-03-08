Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانى خدمتڭزده قزانديغڭز أبدى ثوابلر و روحى و قلبى فضيلتلر و سَوينجلر، شيمديكى گچيجى و موقّت غملرى و صيقنتيلرى هيچه اينديرر. Nurdan Katreler İmanî hizmetinizde kazandığınız ebedî sevaplar ve ruhî ve kalbî faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir. Şualar, s. 264

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