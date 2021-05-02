Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ حكومت أله باقار، قلبه باقماز. إداره و آسايشه ايليشمه‌ين شدّتلى مخالفلر، هر حكومتده بولونور. Nurdan Katreler Ehl-i hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen şiddetli muhalifler, her hükûmette bulunur. Şualar, s. 311

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