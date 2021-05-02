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2 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Nurdan Katreler

02 Mayıs 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

 أهلِ حكومت أله باقار، قلبه باقماز. إداره و آسايشه ايليشمه‌ين شدّتلى مخالفلر، هر حكومتده بولونور.

Nurdan Katreler

Ehl-i hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen şiddetli muhalifler, her hükûmette bulunur.

Şualar, s. 311

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