Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شفقت إعتباريله، بر معصومه ضرر گلمه‌مك ايچون، بڭا ظلم ايدن جانيلره، دگل ايليشمك، بلكه بددعا ايله ده مقابله ايده‌مييورم. Nurdan Katreler Şefkat itibarıyla, bir masuma zarar gelmemek için, bana zulmeden canilere, değil ilişmek, belki beddua ile de mukabele edemiyorum. Şuâlar, s. 329

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