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15 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

15 Ekim 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

او أزلى و حدسز قدرته إسناد ايديلسه، بو كائناتڭ ايجادى، بر إنسانڭ ايجادى قدر سهولت پيدا ايدر، قولاى اولور.

Nurdan Katreler

O ezelî ve hadsiz kudrete isnad edilse, bu kâinatın icadı, bir insanın icadı kadar sühulet peyda eder, kolay olur.

Şuâlar, s. 571

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