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23 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

23 Ekim 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

حسّياتِ إنسانيه عقل و فكره غلبه ايتديگندن أهلِ سفاهتى سفاهتدن قورتارمانڭ چارهِٔ يگانه‌سى، عين لذّتنده ألمى گوستروب حسّنى مغلوب ايتمكدر.

Nurdan Katreler

Hissiyat-ı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden ehl-i sefaheti sefahetten kurtarmanın çare-i yegânesi, aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlûp etmektir.

Şuâlar, s. 583

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