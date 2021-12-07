Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور، ياره‌لانمش طالبِ حقيقتى قيصه بر زمانده تداوى ايتديگى گبى، أهلِ إلحاد و ضلالتى ده تام إلزام و إسكات ايدييور. Nurdan Katreler Risale-i Nur, yaralanmış talib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 7

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