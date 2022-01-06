Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيعت و أسباب، بعض إنسانلره شكر قپوسنى قپاتوب شرك و كفر قپوسنى آچمشدر. حالبوكه، شركڭ تملى صاييسز محالاتدن قورولمشدر. Nurdan Katreler Tabiat ve esbab bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhâlâttan kurulmuştur. Mesnevî-i Nuriye, s. 29

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