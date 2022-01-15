Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مكافات، مرحمتڭ إقتضاسيدر. تربيه ده مجازاتى ايستر. مكافات و مجازات منزللرى آخرتدر. Nurdan Katreler Mükâfat, merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükâfat ve mücazat menzilleri ahirettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 33

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