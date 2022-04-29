Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنا ايله تعبير ايديلن أنانيتڭ قلبى “اللّٰه اللّٰه” ذكرينڭ شعاع و حرارتيله يانوب دلينيرسه، بيويوب غفلتله فرعونلاشه‌مز. Nurdan Katreler Ene ile tabir edilen enaniyetin kalbi “Allah Allah” zikrinin şua ve hararetiyle yanıp delinirse, büyüyüp gafletle firavunlaşamaz. Mesnevî-i Nuriye, s. 90

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