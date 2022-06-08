Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قلب، أبد الآباده متوجّه آچيلمش بر پنجره‌در. بو فانى دنيايه راضى دگلدر. Nurdan Katreler Kalp, ebedü’l-âbâda müteveccih açılmış bir penceredir. Bu fânî dünyaya razı değildir. Mesnevî-i Nuriye, s. 107

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