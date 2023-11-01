Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر محمّدِ هاشمىيى عليه الصلاة و السلامي مراتبِ بشريه‌نڭأڭ يوكسگنه چيقاران، صدقدر. Nurdan Katreler Muhammed-i Haşimî Aleyhissalâtü Vesselâmı merâtib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır. İşaratü'l-İcaz, s. 114

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