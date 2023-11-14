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14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Nurdan Katreler

14 Kasım 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ايمان عزّتِ نفسى إنتاج ايتديگى گبى، نفاق ده اونڭ عكسنه ذلّتى إنتاج ايدر.

Nurdan Katreler

İman izzet-i nefsi intâc ettiği gibi, nifak da onun aksine zilleti intâc eder.

İşaratü'l-İcaz, s. 125

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