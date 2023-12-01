Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عقائدى و ايمانى حكملرى قوى و ثابت قيلمقله مَلكه حالنه گتيرن، آنجق عبادتدر. Nurdan Katreler Akaidî ve imânî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. İşaratü'l-İcaz, s. 165

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