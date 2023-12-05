Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّڭ أمرلرينه و نهيلرينه إطاعت و إنقيادى تأسيس و تأمين ايتمك ايچون، صانعڭ عظمتنى ذهنلرده تثبيت ايتمگه إحتياج واردر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakkın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için, Sâniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. İşaratü'l-İcaz, s. 166

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