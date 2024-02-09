Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ كريمده تعقيب ايديلن مقصدِ أصلى؛ إثباتِ صانع، نبوّت، حشر، عدالت ايله عبادت أساسلرينه جمهورِ ناسى إرشاد و ايصال ايتمكدر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Kerîm’de takip edilen maksad-ı aslî; ispat-ı Sâni, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsâl etmektir. İşaratü'l-İcaz, s.201

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