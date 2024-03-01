Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر شيئڭ و هر ايشڭ تكاملى، ضدلرينڭ مقابله و رقابت ايتمه‌لريله اولور. Nurdan Katreler Her şeyin ve her işin tekâmülü, zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. İşaratü'l-İcaz, s. 253

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