Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cihaddan geri kalmak için izin isteyenler ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan ve kalpleri şüpheye tutulmuş kimselerdir. Tevbe Suresi: 45 HADİS: “Sübhanallah” demek mizanın sevap kefesinin yarısını doldurur. “Elhamdülillâh” demek ise tamamını doldurur... Camiü’s-Sağir, No: 1828

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