Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ خالقى ياننده موقعى پك بيوك اولديغى ايچوندر كه، عالمِ دنيايى كنديسى ايچون دگل، بشر ايچون، بشرى ده عبادتى ايچون خلق ايتمشدر. Nurdan Katreler İnsanın Hâlık’ı yanında mevkii pek büyük olduğu içindir ki, âlem-i dünyayı kendisi için değil, beşer için, beşeri de ibadeti için halk etmiştir. İşaratü'l-İcaz, s. 275

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