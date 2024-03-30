Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسباب و وسائطڭ آرقه‌سنده قدرتڭ شعاعى گورونور. تأثير اونڭدر؛ أسباب ايسه پرده‌در. Nurdan Katreler Esbab ve vesaitin arkasında Kudretin şuaı görünür. Tesir Onundur; esbab ise perdedir. İşaratü'l-İcaz, s. 281

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