Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رساله‌لر قرآندن آلينديغى ايچون قوت و غدا حكمنده‌در. هر گون إحتياج غدايه حسّ ايديلديگى گبى هر وقت بو غداىِ روحانييه إحتياج حسّ ايديلير. Nurdan Katreler Risaleler Kur’ân’dan alındığı için kut ve gıda hükmündedir. Her gün ihtiyaç gıdaya hissedildiği gibi her vakit bu gıda-i ruhânîye ihtiyaç hissedilir. Bediüzzaman, Barla Lahikası, YAN-2022, s. 381

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