Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ النورڭ تكميل و ايضاحى و حاشيه‌لرله بيانى و إثباتى سزه توديع ايديلمش تخمين ايدييورم. Nurdan Katreler Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve hâşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdî edilmiş tahmin ediyorum. Bediüzzaman, Barla Lahikası, YAN-2022, s. 418

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