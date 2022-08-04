Âlimlik pâyesi ile şehitlik pâyesi

GÜNÜN TARİHİ 4 Ağustos 1918-22

Üstad Bediüzzaman’a verilen “âlimlik payesi” ile Enver Paşanın kazanmış olduğu “şehitlik payesi”, tam tamına 4 sene arayla 4 Ağustos gününe tevâfuk etmiş oldu. Şöyle ki:

4 Ağustos 1918’de Bediüzzaman Hazretlerinin Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye (Yüksel İslâm Akademisi) âzâlığına tayîni yapıldı.

4 Ağustos 1922’de ise, En­ver Pa­şa, Ta­ci­kis­tan’da Rus­lar­la çar­pı­şır­ken, vücuduna isabet eden kurşunlarla şe­hid düş­tü.

Şimdi, bu iki mühim hadisenin sırasıyla detaylarına bakalım.

ÂLİMLİK PÂYESİ

Padişahın iradesiyle ve Şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan söz konusu Yüksek İslâm Akademisine, Üstad Bediüzzaman, Ordû-yu Hümâyûna (Osmanlı Ordusuna) ayrılan kontenjandan girerek üye-âzâ oldu.

Enver Paşa’nın ricâsıyla bu müesseseye müracaatını yapan ve resmî üyelik formunu dolduran Said Nursî, kendini şu şekilde tanıtıyor: “İsmim Said, şöhretim Bediüzzaman’dır. Pederimin ismi Mirza’dır. Ma’ruf (bilinen) bir sülâleye nisbetim yoktur. Mezhebim Şafiîdir. Devlet-i Osmaniye tebâiyetindenim. “Tarih-i velâdetim 1293’tür. Doğum yerim Bitlis vilâyeti dahilinde Hizan kazası mülhakatından İsparit nahiyesinin Nurs karyesidir.”

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Müracaat tarihinden 8 gün sonra (12 Ağustos 1918) resmî açılışı yapılan 26 üyeli “Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye”, İslâmiyet hakkında en zor, en çetin soruların cevabını ve en müşkil meselelerin izahını yapabilme vazifesi ile tavzif edilmişti.

Böyle bir akademide çalışmak bu makamda hizmet etmek, öyle anlaşılıyor ki, Bediüzzaman Hazretleri’nin kendi isteği ve çabası ile değil, Padişahtan sonra en yüksek mevkide bulunan Enver Paşa’nın arzu ve gayreti ile mümkün olabilmiş.

Enver Paşa, ilk etapta Kafkas Cephesi’nde telif edilmiş olan İşaratü’l-İ’câz tefsirini bir “yadigâr-ı harb” olarak tâbedilmesi için kâğıdının masrafını şahsî kesesinden ödeme kadirşinaslığını gösterdi.

ŞEHİTLİK PÂYESİ

Heyecan ve mâ­ce­ra­ yönüyle birlikte mil­let­per­ver­ ve hürriyetperver yönüy­le de ta­nı­nan En­ver Pa­şa, İt­ti­had-Te­rak­kî­ Cemiyeti’nin ön­de ge­len i­sim­le­rin­den bi­ri­dir.

1908’de Res­ne­li Ni­ya­zi Bey ve di­ğer ba­zı su­bay ar­ka­daş­la­rıy­la bir­lik­te da­ğa çık­ma pa­ha­sı­na Ma­nas­tır’da ve Selânik’te ön­ce Hür­ri­yet, he­men ar­dın­dan İstanbul’da Meş­rû­ti­ye­tin resmen i­lâ­n edilmesine ön­cü­lük et­ti.

1912’de mey­da­na ge­len Bal­kan Sa­va­şı es­na­sın­da da­ha çok si­ya­set­le meş­gul ol­du ve 1913’te “Halaskârân Zâbitân”a karşı meş­hur “Bâ­bı­â­li Bas­kı­nı”nı ger­çek­leş­ti­ren­le­rin ba­şın­da göründü. Aynı sene Bulgar işgalindeki Edirne’nin kurtarılmasında birinci derecede rol aldı.

1914-18 yıl­la­rın­da ce­re­yan e­den Bi­rin­ci Dün­ya Har­bi’n­de “Padişah vekili” ve “Er­kân-ı Har­bi­ye Re­i­si” sı­fa­tıy­la en bü­yük ku­man­dan ol­ma vas­fı­nı ta­şı­dı.

1918’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağladı

Şeh­zâ­de Sü­ley­man E­fen­di’nin kı­zı Na­ci­ye Sul­tan’la ev­li o­lan En­ver Pa­şa, sa­va­şın so­na er­di­ği ay­nı yıl i­çin­de, di­ğer İt­ti­hat­çı­lar­la bir­lik­te giz­li­ce yurdu terk et­ti.

Tak­vâ­sı ve va­tan­per­ver­li­ğiy­le İt­ti­hat­çı­la­rın bo­zuk kıs­mın­dan a­yrılan En­ver Paşa, 4 Ağustos 1922’de Buhara taraflarında vücuduna isabet eden misket mermileriyle şehit düştü. Me­za­rı 1996’da İs­tan­bul Şişli’de­ki Hür­ri­yet-i E­be­di­ye Te­pe­si­’ne nak­le­dil­di.