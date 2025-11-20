"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Peşin hükümlü saldırganlar

M. Latif SALİHOĞLU
20 Kasım 2025, Perşembe
Daha evvel de üzerinde kısmen durduğumuz konu şudur: Nur Risaleleri, yazıldığı ve neşredildiği devirde bütün eleklerden, bütün tenkit ve itirazlarda, hatta umum mahkemelerden geçerek rüştünü ispat etti.

1956’dan sonra temyiz mahkemesinden de beraat kazanarak, tam bir meşrûiyetle matbuât (basın-yayın) hayatına kazandırılmış oldu.

Ne var ki, elli yıl müddetle (1935-85) devam eden iki bini aşkın beraat kararına rağmen, yine de tenkit ve itirazların sonu gelmedi.

Aslında bütün itirazların izahı vardır. İnsaf ehline bunlar gösterilir ve ikna edilmeye çalışılır. Ama, bir kısım insafsızlar var ki, meselenin mahiyetini anlamak ve ikna olmak gibi bir dertleri yoktur. Çünkü, peşin hükümlüdürler. Cerbeze ve çarpıtma ile iş görüyorlar. Hasmane tavırlıdırlar ve en ufak bir bahane ile hemen saldırıya geçiyorlar. 

*

Eskiden şiddetli saldırı Kemalistlerden, komünistlerden, masonlardan ve sair din düşmanlarından geliyordu. Siz o harbî düşmanlara karşı ne yapacağınızı bilirsiniz. Mukabelesi kolaydır.

Günümüzde ise, saldırının en ağırını sözde mütedeyyin-muhafazakâr diye geçinen vicdan ve muhakeme yoksunu papağan tabiatlı kimseler yapıyor. Bilhassa, Birinci Şua’da yer alan bahislerle ilgili olarak…

Aslında o bahisleri olduğu gibi okuyup anlayabilse, yine de yanlış ve sakıncalı bir şey bulamaz. Fakat, olduğu gibi okumuyor, hem de doğrusunu anlamaya çalışmıyor. Art niyetle ve peşin hükümle baktığı için de, çoğu kez cümleyi yarım okur, yorumlarla araya girer, konuyu bağlamından kopararak çarpıtır.

Geçenlerde aynen bu formatta bir video önüme çıktı. Peşin hükümlü kişi, Birinci Şua’dan bir cümlenin yarısını okuduktan sonra, resmen saldırıya geçti ve hakaretler yağdırmaya başladı. Doğrusu, videonun tamamını zor seyrettim. 

Şimdi, o şahsın yaptığı bir dizi çarpıtmadan sadece bir nokta üzerinde durarak, meseleyi vüzuha kavuşturmaya çalışalım.

*

Peşin hükümlü herif, Birinci Şua’da geçen bir cümlenin yarısını okuyarak saldırıya geçiyor. O cümle şudur: “‘Tenzilü’l-kitap’ cümlesinin sarîh bir manası, Asr-ı Saadette vahiy sûretiyle Kitab-ı Mübînin nüzûlü olduğu gibi, mana-yı işârîsiyle de, her asırda o Kitab-ı Mübînin mertebe-i arşiyesinden ve mucize-i mâneviyesinden feyiz ve ilham tarîkiyle onun gizli hakikatleri ve hakikatlerinin burhanları iniyor, nüzul ediyor...”

İnsafsız herif ise, bu cümleyi parçalıyor ve baş tarafından sadece şu kısmı okuyor: “…Asr-ı Saadette vahiy sûretiyle Kitab-ı Mübînin nüzûlü olduğu gibi…”

Evet, cümleyi tam burada keserek, konuyu şöyle çarpıtıyor: “Bakın, Said Nursî diyor ki: Asr-ı Saadette Kurân vahiy ile nazil olduğu gibi, benim kitaplarım da aynı yerden ve aynen onun gibi nazil oluyor. Yani, bana doğrudan Allah bildiriyor.”

Şu vahim çarpıtmaya bakın siz…

Cümlenin başındaki “tenzilü’l-kitap” tabiriyle bağlantılı olarak ve hemen peşi sıra zikredilen “sarih” manasının Asr-ı Saadette nüzûl ettiği, sonraki asırlarda ise, yine ayetin tefsiri sadedinde “Kur’ân’ın manevî mu’cizesi olarak ‘feyiz ve ilham tarîki’yle gizli hakikatlerin burhanları iniyor, nüzul ediyor” denilerek meselenin izahı yapılıyor.

Evet, nasıl ki demir, kar ve yağmur semâdan nüzûl edip geliyorsa, hakikatli tefsirlerde görülen feyiz ve ilhâm dahi, Kur’ân’ın semasında ve ayetin yıldızlarından nüzûl edip geliyor. 

İşte bu sırrı anlamayan veya anlamak istemeyen peşin hükümlü kimseler, yalan ve uydurmalarla konuyu çarpıtarak sâfî zihinleri bulandırmaya çalışıyor. 

Böyle yapmakla, aslında en büyük fenâlığı kendilerine yapıyorlar. Çok tecrübe ile sabittir ki, böyleleri burada rezil olup öyle gidiyorlar. İnanıyoruz ki, orada da zelil olacaklar. 

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    BM: En hafif tabirle endişe verici

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Benzin, mazot, otoban...

    Devletler çocuklara sözünü tutmadı

    Diş hekimleri iş bekliyor

    Şeyh İkrime Sabri: Sessiz kalmayacağım - İkrime Sabri’nin avukatları: Dava siyasî

    Sudan’da da sağlık sistemi çöktü

    Oval Ofiste ağırlandı, Trump’ı sevindirdi

    Terör örgütü PKK’dan Devlet Bahçeli’ye cevap: Sözleri anlamlı, ama yetersiz

    İmralı tartışmaları gündem saptırmadır

    Komisyon, İmralı’yı ziyaret gündemiyle toplanacak

    Tom Barrack’tan hesap soruldu mu?

    Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

    İşçi çocuk kurtarılamadı

    Pestisit verileri açıklanabilecek

    Özgür Özel: Arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    BM: En hafif tabirle endişe verici
    Genel

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
    Genel

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
    Genel

    Hilmi Doğan Ağabey’e rahmet ve dua ile
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.