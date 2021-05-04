Eyüp Sultan’ın tevafuklu vefatı

GÜNÜN TARİHİ: 4 MAYIS 672

Kaderin garip bir cilvesi de şu olsa gerektir ki: İstanbul’un maddî fatihi ile manevî fatihinin vefat tarihleri, gün itibariyle, aralarında sadece bir tek fark görünüyor.

İstanbul’un maddî fatihi olan Sultan Mehmed Hanın vefat günü 3 Mayıs iken, manevî fatih olan Sultan Eyüp Hazretleri’nin vefatı ise 4 Mayıs (672) gününe tevafuk ediyor.

Dün, Fatih Sultan Mehmed’i anlatmıştık; bugün de Eyüp Sultan’dan kısaca söz edelim.

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Evet, İstanbul'un mânevî sultanı olan Ebâ Eyyüb El-Ensarî Hazretleri, bir kuşatma esnasında şehit düştü. (4 Mayıs 672)

Türkiye'de "Eyüp Sultan" ismiyle yâd edilen bu büyük sahabî, Hz. Peygamber'in (asm) şu müjdesine hissedar olmak için Arabistan'dan çıkıp tâ İstanbul önlerine kadar gelmişti: "Kostantiniye (İstanbul) elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; onu fetheden asker ne güzel askerdir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned–IV/335)

Vefat ettiğinde 83 yaşında olan Eyüp Sultan Hazretleri, Medineli Müslümanlardan olup İkinci Akabe biatında Hz. Muhammed'e (asm) iman eden sahabilerdendir.

Peygamber Efendimizin (asm) Medine'ye hicretinde yedi ay müddetle evine misafir olduğu Ebâ Eyyüb El-Ensarî, Müslümanların mâruz kaldığı hemen bütün savaşlara bilfiil katılmış bir kahraman gazidir.

Onun bu kahramanlığı, Resûlullah'ın (asm) vefatından sonra da aynen devam etmiş olup, neticede yine aynı uğurda hayatını feda edip şehit düşmüştür.

Mezar yeri nasıl bulundu?

Sultan Eyüb'ün vefatından tam 781 sene sonra İstanbul fethedildi. Böylelikle, Resûlullah'ın (asm) müjdesi de tam mânâsıyla tahakkuk etti.

Aradan birkaç asır geçmesi sebebiyle, Eyüp Sultan'ın mezar yeri kaybolmuştu.

İstanbul'un fethinden hemen sonra mezar yerinin bulunmasını isteyen Sultan Fatih, mânevî fatih olan hocası Akşemseddin Hazretleri’nden yardım istedi.



Eyüp Sultan Hazretleri’nin Türbesi’ne bitişik ve aynı isimle inşa edilen muhteşem cami ve külliye.

Hem büyük bir âlim, hem de velî bir şahsiyet olan Akşemseddin gördüğü hakikatli rüyâ ve mânevî muhavere ile mezar yerini tesbit etti. Kazılan yerde mezarın kitabesi bulundu.

Tereddütlerin izâle olması üzerine, Eyüp Sultan'a muhteşem bir türbe, etrafına da cami, imaret, medrese gibi üniteleri bulunan büyük bir külliye inşa edildi.

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Bugün itibariyle, Türkiye'nin ve dünyanın hemen her yerinden Eyüp Sultan'ın ziyaretine gelen Müslümanlara rastlamak mümkün. Oranın manevî havasında, hakikaten ulvî-kudsî bir cazibe hissediliyor. Gerek türbe ve mabed kısmında, gerekse kabristanında...