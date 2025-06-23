"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hatay Cumhuriyeti

M. Latif SALİHOĞLU
23 Haziran 2025, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ: 23 Haziran 1939

2 Eylül 1938'de kurulan Bağımsız Hatay Cumhuriyeti’nin "Devlet Meclisi", 23 Haziran 1939 tarihinde Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne dahil (ilhak) olmasına karar verdi.

Hatay, Suriye topraklarıyla birlikte uzun yıllar Fransa’nın işgali altında kaldı. Aynen Kerkük ve Musul gibi Hatay da Misak-i Millî sınırları içinde yer alıyordu. Ne var ki, Mondros Mütarekesi şartlarını ileri süren Fransa, burayı Türkiye bırakmayı kabul etmedi. Tâ ki, Avrupa, II. Dünya Savaşı’nın sancılarıyla kıvranmaya başlayana kadar…

«

Evet, Fransa’nın Hatay’dan çekilmesi, tam tamına II. Dünya Harbi’nin Avrupa’da ayak seslerinin başladığı döneme denk geldi. Malum, II. Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı istila etmesi ve ardından 3 Eylül'de Birleşik Krallık (İngiltere) ile Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başladığı kabul edilir. Nitekim, Hatay’ın Fransızlar tarafından Türkiye’ye teslim edilmesinin üzerinden henüz iki ay kadar bir zaman geçmişti ki, Avrupa’da insanlık tarihinin en büyük ve en dehşetli savaşı başladı.

Gelişmelerin seyri kısaca şöyle oldu: Hatay’da görevli Fransız birlikleri 7 Temmuz 1939’da Hatay’dan ayrıldı. 23 Temmuz’da Antakya’ya gelen TBMM heyeti, Hatay’ın anavatana katılma törenine katıldı. Askerî kışlada bulunan Fransız bayrağı indirilerek, yerine ayyıldızlı bayrak çekildi. Böylelikle, devir-teslim işi tamamlandı. Bir ay kadar sonra da, Hatay yeni bir vilayet olarak Türkiye’ye resmen ve fiilen dahil edilmiş oldu.

Hatay’ın devir-teslim ameliyesinden önce, Türkiye, Fransa ve Suriye yetkilileri arasında yapılan görüşmeler esnasında şu anlaşmalar da sağlandı:

1. Türkiye Cumhuriyeti Fransızlara bağlı olan şirketleri satın aldı.

2. Suriye vatandaşlığına geçmek isteyen kimselere tercih hakkı tanındı.

3. Teşkil olunan bir komisyon tarafından, Türkiye ile Suriye arasında bugün de korunmakta olan sınır çizgisi belirlenmiş oldu.

«

Tâ 1516’dan beri Osmanlı Devletinin hakimiyeti altında olan Hatay, 1918 yılı sonlarında Fransızlar tarafından işgal edildi. İşgal, tam 20 sene sürdü. 2 Eylül 1938'de kurulan Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. O tarihte, 9-10 ay kadar ömür süren Hatay Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakanı Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı ise Abdülgàni Türkmen idi. İşte, bu şahısların öncülük etmesiyle gerçekleşen "Türkiye'ye ilhak kararı", Kemalistler tarafından her ne kadar Mustafa Kemal’e mal edilmeye çalışılıyor olsa da, bu görüşün bir kıymet- i harbiyesi yoktur. Zira, bu vilayetin Türkiye’ye dahil olması onun ölümünden aylar sonra gerçekleşmiştir. Bu vilayetin kazanılmasının iki önemli sebebi var: Avrupa’da günden güne şiddetlenen savaş sancısı ve Hatay’ın yönetiminde bulunan zatların sergilemiş olduğu birlik-beraberlik iradesi. Aynı durum, çok daha önemli iki merkez olan Kerkük ve Musul’da hasıl olmadığı için, oralar geri alınamadı.

«

Son bir not: Yıllar önce Hatay’a gittiğimizde, yaşlı zatlar bize şunları anlattı: Yirmi sene burayı işgal eden Fransızlar, birtakım zorbaca muamelelerine rağmen, halkın dinî yaşayışına yine de herhangi bir müdahalede bulunmadılar.

Meselâ, 1930'lu yıllarda Türkiye'de Muhammedî Ezanın okunması yasak iken, işgalci küffarın yönetimindeki Hatay'da serbest idi. Aynı şekilde, Türkiye’deki uygulamaların aksine, Hatay'da 1939’a kadar camiler, medreseler açık, Kur'ân okunması serbest, Ramazan ayında oruca duyulan saygı en üst seviyede bulunuyordu.

Hatay’ın Türkiye’ye ilhakı ile birlikte, burada da Muhammedî Ezanın okunması yasaklanmış oldu. Bu hadise de gösteriyor ve ispat ediyor ki: "Münâfık, kâfirden eşed" imiş…

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

    Asgarî ücretli araba alamıyor

    Akaryakıta gelen zamlara tepki

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    📷

    Şirin Barla’nın en gözde mekânı: Yenı Asya Sosyal Tesisleri Yenilendi

    Şam'da bir kilisede patlama oldu: 20 kişi öldü - Suriye İçişleri Bakanlığı: Saldırıyı DEAŞ'lı bir terörist yaptı

    Manisa'daki orman yangını kontrol altına alıdıktan sonra yeniden başladı

    'İran'da vurulan nükleer tesisler insanları olumsuz etkilemeyecek'

    ABD'nin İran saldırısına dünyadan tepkiler

    'ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planı yok'

    Altaylı tutuklandı

    İran, ABD'nin saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı - İran ilk defa "Hayberşıken" füzesini kullandı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir
    Genel

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız
    Genel

    Akaryakıta gelen zamlara tepki
    Genel

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın
    Genel

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?
    Genel

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi
    Genel

    Asgarî ücretli araba alamıyor
    Genel

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'
    Genel

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.