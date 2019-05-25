Hukuk, vicdan, demokrasi (2)

Hukuk gibi vicdan da, demokrasi de, öncelikle haksızlığa karşı gelmeyi gerektirir. Keza, haksızlığa uğrayanı savunmayı icap ettirir.

Bu cümleden olarak, Ekrem İmamoğlu'nun bir dizi haksızlığa uğradığı ve ona en büyük haksızlık yapanın da YSK olduğu hususu, bizce tartışma götürmez bir gerçek.

Bununla beraber, onun hakkını savunmak ile onunla aynı siyasî partiye, siyasî görüş ve kanaate sahip olmanın aynı mânâya gelmediğini de, aklı başında herkesin bilmesi gerekiyor.

Nitekim, siyaseten kendimize en yakın noktada gördüğümüz Demokrat Parti de, son gelişmelerle ilgili olarak bu çerçevede hareket etmeye büyük hassasiyet gösterdi. Dolayısıyla, DP’nin bu süreçte sergilemiş olduğu duruşunu da, hukuka, vicdan ölçüsüne ve demokrasinin ruhuna uygun gördüğümüzü takdirle ifade etmek istiyoruz.

Bilindiği gibi, Demokrat Parti, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Belediye Başkanlığı ile ilgili kararını geçen hafta açıkladı. Kısaca şöyle: Parti, aday çıkarmayacak ve parti adına seçime iştirak olmayacak.

YSK’nın “iptal kararı”nı kınama derecesinde eleştiren Demokrat Parti, 23 Haziran’da yapılacak “tercihler” noktasında ise bağlayıcı bir ifade kullanmadı. Bir bakıma, kendi seçmen kitlesini bu seçimde “şâhâne hür ve serbest” bırakmış oldu.

DP’nin 23 Haziran seçimlerine dair bu tavrı, bizim gibi birçok kimse tarafından de gayet yerinde ve isabetli bulundu. Yani, meydandaki iki adaydan “birinin tarafında”, yahut “birinin karşısında” gibi kesin veya keskince bir ifade kullanılmaması, bu noktada gayet mâkul düştü.

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23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde partiler yarışmıyor; zâhiren adaylar yarışıyor. Aslında, bir cihette ve gayr-ı resmî mânada “ittifaklar” yarışıyor.

Dolayısıyla, gayr-ı resmî olarak “Cumhur İttifakı”nın adayı Binali Yıldırım iken, “Millet İttifakı”nın adayı Ekrem İmamoğlu’dur. Herkes değil, ama çoğunluk genel tabloyu böyle görüyor, okuyor, değerlendiriyor. Buna göre, partili-partisiz İstanbul’lu her seçmen vatandaş, burada aklını kullanarak, vicdanını hakem tayin ederek tercihini yapacak.

Evet, mesele AKP-CHP çekişmesi olmaktan çıkmış durumda. Esasen, akıl, idrak, iz’an, sağduyu sahibi mutlak çoğunluk da bu noktanın farkında. Onun için, milletin ferasetine itimat etmeli ve tecelli edecek hür iradesine saygı göstermeli.

Aynı şekilde, maddî-mânevî yönden baskıcı, dayatmacı, yahut bağlayıcı mahiyetteki söz ve davranışlardan da mümkün mertebe imtina etmeli, mesafeli durmalı.

İnanıyor ve temenni ediyoruz ki: Hür ve serbest ortamda yapılacak olan 23 Haziran seçimlerinde, vicdan terazisi doğru tartacak, milletin sağduyusu galip gelecek ve inşaallah toplum da rahat bir nefes alıp huzûr bulacak ve sükûna erecek.

GÜNÜN TARİHİ: 25 Mayıs 1453

Fatih’in fetih hazırlıkları

İstanbul için bugünden itibaren "Fetih Haftası"na girmiş bulunuyoruz.

Bu, kudsî bir fetihtir; Fahr-ı Kâinatın (asm) asırlar öncesinden haber verip müjdelemiş olduğu İstanbul'un fethi...

Kayıtlara göre, İstanbul, 1453'ten önce 28 kez kuşatılmış; 29. kuşatmada ancak fetih müyesser olmuştur. Sultan Mehmed, o güne kadar yapılmayanı yapmada ve tatbik sahasına koymada muvaffak olduğu için, mukaddes fetih ona müyesser oldu.

İşte İstanbul’un fethi için yapılan olağanüstü hazırlıkların bir kısmı: Anadolu Hisarı’nın tamiri ile Rumeli Hisarı’nın "Boğaz Kesen" temelden imar ve inşası.

Bu iki hisarın tamamlanıp faaliyete geçmesinden sonra, boğaz geçişleri tamamiyle kontrol altına alındı; geçişler vergiye bağlandı. Aynı zamanda, Bizans'ın yardımına Kuzey'den gelecek kuvvetlerin önü de büyük ölçüde kesilmiş oldu. Edirne’de, emsali bulunmayan ve 600 kiloluk taş gülleler fırlatan Şahî Toplarının yapımı. İstanbul’un çembere alınması, yani her taraftan eş zamanlı olarak kuşatılması. Ve nihayet, donanmanın karadan yürütülmesi. Ki, bunun da dünyada emsâli görülmüş değil.