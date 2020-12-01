"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Yakın tarih sorgulaması

M. Latif SALİHOĞLU
01 Aralık 2020, Salı
Yakın tarihimiz, okullarda olduğu gibi değil de, daha çok resmî ideoloji çerçevesinde okutulup öğretilir.

Resmî ideoloji ise, kısaca Kemalizm, yahut Atatürkçülük demektir. Ki, bunlar da adeta tabulaştırılmış olduğundan, yakın tarihte olup bitenlerin eleştirisi, sorgulaması rahatça yapılamıyor.

Oysa, eleştiri ve sorgulamanın önü daima açık olmalı. Hakikate başka türlü ulaşmak, neredeyse imkânsız hale gelir.

***

Birçok yönden yakın tarih sorgulaması yapmak mümkün. Biz de bunu zaman zaman yapıyoruz. Bu sebeple bazen çok şiddetli hücumlara da maruz kalıyoruz. Hiç önemli değil. Biz bildiğimiz ve inandığımız doğrultuda yazmaya, anlatmaya devam etmek azim ve kararlılığındayız. Bunu yapmaya kendimizi mecbur ve mükellef hissediyoruz.

Yazdıklarımızdan ötürü rahatsız olanlar, hatta bizi çeşitli mercilere jurnalleyerek hesap sorulmasını ısrarla talep edenler de oluyor.

Onlar kendi işlerine devam etsinler, biz de kendi işimizi yapmaya devam edelim. Ama, şunu onlar ve herkes bilsin ki, biz sadece adaletli, hakkaniyetli bir tarih mahkemesi önünde ve hasseten Allah’ın huzurunda hesap verecek şekilde işimizi yapmaya devam edegeliyoruz.

Bu hatırlatmalardan sonra, şimdi de yakın tarihte türlü siyasî sebeplerle dışlanan, diskalifiye edilen ve bilhassa fikir ayrılığı sebebiyle cezalandırılan İstiklâl Harbi’nin tanınmış simâlarının maruz kaldıkları muameleyi şöyle kısa bir sorgulamaya tabi tutmak istiyoruz.

***

Bugünkü nesil, adına İstiklâl Harbi denilen Millî Mücadele yıllarının kahramanlarından çoğunu bilmiyor, tanımıyor. Zira, onların birçoğu zaten şehit olup gittiği için unutuldu, yahut unutturuldu.

Diğer bir kısmı ise, gayet sinsice planlarla itilip kakılmak, yahut oyuna getirilmek sûretiyle dışlandı, devre dışı edildi. Devre dışı edilenlerin bazısı hudut haricine gitmek, bir kısmı köşesine çekilmek, siyasetten uzak durmak ve bir kısmı ise sürgünden sürgüne, mahkemeden mahkemeye sürülmek mecburiyetinde bırakıldı.

İşin en acı, en kahredici tarafı ise, bütün bu vatanperver kahramanların “hain”liğe kadar varan bir damgacılıkla kara listelere dahil edilmesiydi.

Meselâ, cesaret ve dirayetiyle eşsiz bir kahraman olan Çerkes Ethem’e hiç utanmadan “hain” damgasını vurdular. Şayet ellerine bir imkân-fırsat geçseydi, hiç şüphe yok o büyük vatanperveri öldüreceklerdi. Tıpkı Ali Şükrü Beyi, Halit Paşayı katlettikleri gibi... 

***

Dışlananlar, sadece Çerkes Ethem ve Kuvvâ-i Seyyâredeki arkadaşları değildir. Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir de, önce askeriyeden, ardından siyasî hayattan dışlanan gerçek kahramanlardan biridir. Bu eşsiz kahraman, 1926’da neredeyse idam edilecekti.

Kezâ, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuad Cebesoy, Cafer Tayyar, Ali İhsan Paşa, Rüştü Paşa, Mersinli Cemal Paşa gibi İstiklâl Harbi’nin gayretli kumandanları da kimi cüce kafalılar tarafından dışlanarak pasifize edilmeye çalışıldı.

Aynı dışlanmaya, Millî Mücadele safında yer alan Dr. Adnan Adıvar, Dr. Rıza Nur, Hüseyin Avni, Mehmet Âkif ve Yahya Kemal gibi entelektüel birikimi yüksek siyasî şahsiyetler de mâruz kaldı. Onların da siyasî hayatları adeta bitirildi.

Yönetim merkezinde siyasî ve askerî sultasını kuranlar tarafından dışlanan ve hayatının sonuna kadar (35 yıl müddetle) sürgün ve hapis cezasına zulmen mâruz bırakılan çok önemli bir şahsiyet daha var: Bediüzzaman Said Nursî.

Dışlananların tamamını, dünya görüşleri itibariyle aynı kategoride değerlendirmek mümkün değil. Ancak, merkezdeki totaliter kafanın gözünde, bunların hepsi de “muhalif” kimselerdi.

Oysa, “her hükümette muhalif bulunur” ve bulunmalı da. Ama, yıllar yılı buna hayır diyen bir zihniyet var ki, biz de temsilcileri hâlâ aramızda bulunan bu zihniyetle tarih önünde hesaplaşmak istiyoruz.

Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi mektup

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları'na ilişkin yeni genelge

    Bir ‘tüketim büyümesi’ daha

    Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi

    Bilim Kuruluna istifa çağrısı

    İran’a ‘sabırlı ol ve Biden’ı bekle’ çağrısı

    Tarlada kilosu 7, markette 18 lira

    12 milyon emekliyi ilgilendiriyor

    Çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

    Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı Katar'a devredildi

    Türkiye'de 31 bin 219 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Fransa'da tepki çeken güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi yeniden yazılacak

    Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

    Almanya'da yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor

    İranlı milletvekili Ruhani yönetimini casuslukla suçladı

    ABD'de iki aşı yılbaşından önce dağıtılmaya başlanacak

    NATO'nun çalışanlarına maaş zammı önerisine üye ülkeler karşı çıktı

    'Moderna aşısı ağır vakalarda yüzde 100 etkili'

    İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıtay o kararına kendisi uydu mu?
    Genel

    Tarihi mektup
    Ahmet BATTAL

    Sıfır sıfır altı
    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları'na ilişkin yeni genelge
    Cevher İLHAN

    Siyasette tezgâh ve tuzaklar…
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayat virüsle devam ettiriliyor!
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i hakikatin ihbarları
    Faruk ÇAKIR

    Avrupa’dan doğru ses
    Risale-i Nur'dan

    Sergüzeşte-i hayatımdan üç vakıa
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarih sorgulaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.