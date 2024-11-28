"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yakın tarihin karanlık sayfaları-1

M. Latif SALİHOĞLU
28 Kasım 2024, Perşembe
Günümüz nesli, yakın tarihinin gerçeklerini öğrenemedi. Daha doğrusu, kasten ve bilerek öğrenmekten mahrûm bırakıldı. Öğretilenlerin çoğu da, ne yazık ki yalan, yanlış ve düzmeceden ibaret şeyler.

Bu yalan rüzgârına sebebiyet verenlerin başında ise jakoben Kemalistler geliyor. Onlardan general olmuş, hatta genelkurmay başkanı olmuş kimselerin yazdıklarına bakıyorsun, işte o “bilerek ve kasten çarpıtma” örneklerinin nasıl zibil gibi ortalığa boca edildiğini görüyorsunuz.

Söz konusu o jakoben ekâbirlerden birine canlı yayında sordular: 

- Efendim, Mustafa Kemal’in demokrasiye inancı nasıldı? Demokrasiye bakışı hakkında da biraz bilgi verir misiniz?

Paşa hazretleri bu soruya şu mealde cevap verdi:

- Mustafa Kemal, demokrasiye inanmış bir liderdir. Karşı fikirde olanlara da saygılıdır. Onların da siyaset sahasında bulunmalarını ister. Nitekim, bu maksatla bazı denemeler de yaptı: 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (TCF), 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) kurulmasına izin verdi. Ama olmadı. Bu denemeler kötü sonuçlar verdi. İrticaî hareketlenmeler görüldü. Şeyh Said ve Menemen Olayı gibi…

Dilerseniz, soru-cevabı bir daha okuyun. Okuyun ki, yakın tarihimizin önünde ne tür bir anlayışın araya perde çektiği daha net bir şekilde görülebilsin.

Sonra da dönüş şu soruların cevabını düşünün: 

1- Şayet Mustafa Kemal ve ekibi, ciddi ve samimî şekilde bir demokrasi anlayışına sahip olmuş olsalardı, ismi geçen partilerin hiç olmazsa seçime katılmalarına yardımcı olmaları gerekmez miydi? 

2- Aynı kudretli ekip, şayet çok partili sistemi kabul etselerdi, ikinci-üçüncü partilerin de siyasî yarışa katılmalarını inanarak istemiş olsalardı, buna kim karşı çıkardı? 

Kim karşı çıkma cesaretini gösterebilirdi? Dahası, cumhuriyet ve demokrasi karşıtı olup ülke çapında örgütlenmiş hangi ekip, hangi cereyan vardı?

3- 1920’den 1950’ye kadar geçen 30 yıllık süre içinde, neden ikinci bir partinin çalışmasına izin verilmedi? 1945’de BM’nin kuruluş aşamasında, dünyadaki demokratik ülkeler Türkiye’yi çok partili sisteme geçmeye mecbur ettikleri halde, 1946’da yapılan seçimde yapılmayan şaklabanlık, Demokratlara karşı yapılmayan zorbalık kaldı mı? O tarihte uygulanan “Açık oy gizli tasnif” ayıbı da cabası…

Evet, yeni Türkiye’nin ilk otuz yılında demokrasiye inanmak bir yana, jakobenler demokratik rejimden hiç hazzetmediler. Tam aksine, demokrasinin adeta canına okudular. Bu yaklaşım tarzının meyveleri olarak o devrin politik oyun ve uygulamaları apaçık ortada. 

Misâl: Gerek TCF ve gerekse SCF’nin ülke genelinde yapılan mahallî ve genel seçimlerine katılmalarına kesinlikle izin verilmedi. Dahası, lider kadrolarının ev ve işyerlerine baskınlar düzenleyerek, onlara adeta birer cânî muamelesi yapıldı. Dünyaları başlarına yıkıldı. Siyasete girdiklerine de, gireceklerine de pişman edildi… Yahu, demokrasiye inanan, demokratik rejimi benimseyen yöneticiler böyle şeyleri yapar mı hiç?

Sonraki bölümlerde, konuya dair daha spesifik örnekleri de vermeye çalışırız. Dolayısıyla, bu bölümü şöyle kısacık bir değerlendirme notu ile noktalayalım: Bugün umumun kabulü olan “Cumhuriyet idaresi”ni de başlangıçta bir nevi “zümre cumhuriyeti” tarzında teşekkül ettirenlerin, üniversal manadaki hürriyet, adalet ve demokrasinin ruhu ile ciddi ve samimî bir bağlantıları tesbit edilebilmiş değil. Dahası, ellerinde yeteri kadar güç ve imkân olmasına rağmen, demokratik rejime geçilmesine rıza getirmemişlerdir.

-Devamı var-

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

    Almanya da UCM’nin kararına uyacak

    ''Soykırım Raporu'' hazırlandı

    “Enflasyon hedefimizde şaşma var”

    Kamu yararı öncelikli olmalı

    “Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

    Denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 4. gününde

    Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

    'BMGK'nin 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız'

    Beyrut'un güneyinde de ateşkes coşkuyla karşılandı

    Yeni yılda vergi, harç ve cezalara % 43,93 zam gelecek

    Hasan Arat Beşiktaş'tan istifa etti

    Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ardından Lübnanlılar evlerine dönmeye başladı

    Gazze'nin barınacak yeri, yiyeceği ve suyu yok!

    “Barış için Gazze’de daha kaç kişinin ölmesi lâzım?”

    Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Nükleer tehdide hazırlıklı mıyız?

    Çocuklarımıza sahip çıkalım

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kantin siyaseti ve TBMM
    Risale-i Nur'dan

    Hangi usulle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz?
    Cevher İLHAN

    “Dijital seçim” tezgâhı
    Genel

    Gaziantep'te muhabbet çağlayanı
    Faruk ÇAKIR

    Eli de cebi de delik sistem
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamete kadar geçerli bir ölçü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet ÖZDEMİR

    Âlemlerin Sultanına muhatap olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Her şey Allah’ı zikreder
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Rahip Brunson, ABD, Türkiye, Zorlu İlişkiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.