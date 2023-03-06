"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Aslî vazifeye dönme zamanı

M. Said ZEKİ
06 Mart 2023, Pazartesi
İmtihan da, vazife de devam ediyor.

Her hadise dünyanın geçici, insanın ise misafir olduğunu ihtar ediyor. Dünyaya daimî kalmak için değil; ana sermayemiz olan istidat ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirmek için gönderildik.

Nefis muhasebesi yapıp, kendimizi gözden geçirdiğimizde; meşru dairede istidat ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirip, iki cihan saadetini kazanacak ticareti yapabiliyor muyuz?

BAKİ VE FANİ İŞLER

“Kur’ân-ı Kerim diyor ki: “Cenâb-ı Hak re’sülmal (ana sermaye) olarak size uzun bir ömür vermiştir. Ve ruhlarınızda da kemâlât istidadını bırakmıştır. Ve hidayet-i fıtrıyenin çekirdeğini de vicdanınıza dikmiştir ki, saâdeti alasınız.”

BİR FEDAKÂRIN ÇAĞRISI

Fırsat varken kendimizi gözden geçirip, aslî vazifelerimize yoğunlaşma vakti. Şahsımıza, cemaatimize ve tüm insanlığa bakan yönlerini ihmal etmeden...

Bir sohbet esnasında, genç bir kardeşimiz diyor ki:

“Hizmet elemanla olur. Paranız, pulunuz, binanız olsa bile; yetişmiş donanımlı elemanınız yoksa olmuyor. Eleman yetiştirmeye ve istihdam etmeye yoğunlaşmamız lazım.

DONANIMLI ELEMAN YETİŞTİRMEK

Yaşlı abilerin tecrübeleri ile gençlerin enerjisini birleştirmemiz lazım. Onlar tecrübeleri ve duaları ile yollarımızı aydınlatsın. Bizleri hizmete teşvik etsin.

Gençlerimiz nerede ve ne haldeler? Onları bir araya getirebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz ne gibi programlarımız, faaliyetlerimiz, mekanlarımız var?

TECRÜBE VE ENERJİ EL ELE...

Gençlerin halinden anlayan abilerin, gençlerle mutlak surette ilgilenmesi lazım. Onlara fırsatlar tanıyarak, ufak tefek hatalarını görmezden gelerek hizmette istihdam etmemiz gerekiyor.

HEDEF: İMAN HİZMETİ

Hedefler belirleyerek, 5-10 yıllık projelerle, eleman tespiti yapıp onlarla irtibata geçmek ve istihdam edilebilecekleri sahalara yoğunlaşmamız lazım...

Kırgınlıkları, bizi hizmetten alıkoyan meseleleri bir tarafa bırakıp, kısa zamanda toparlanmamız lazım...

Biraz daha gayret, anlayış, gönül ferahlığı, şevk, azim, ihlas, uhuvvet ve fedakarlıkla başaramayacağımız iş yok Allah’ın izniyle...”

Siz ne dersiniz?

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 2 bin çadır yandı, 12 bin kişi yerinden oldu

    İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

    Beşiktaş'ta 3 puan sevinci

    Güvenli binanın formülü ne?

    Bursa'daki olaylara ilgili soruşturma başlatıldı

    Halk 6’lı masanın devamını istiyor

    Perde duvar sistemi eksik

    Resmi enflasyona kimse inanmıyor

    "Ukrayna ve Rusya'ya tek bir silah ya da mühimmat satmadık"

    6 katlı bina yıkıldı

    Deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Karabağ'da çatışma

    227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi

    Depremzede çocuklara "uzay çadırı"

    Ege Bölgesi'ndeki barajlarda su oranı düştü

    Rekolteye etkisinin sınırlı olması bekleniyor

    Yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi

    Avrupalı 6 ülke: Filistinli sivillere yönelik şiddet eylemlerini güçlü şekilde kınıyoruz

    Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 40 yardım tırı daha Bosna Hersek'ten yola çıktı

    ABD'de 10 kişi hava koşulları sebebiyle öldü

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Bu gecenin bereketine sınır yok
    Risale-i Nur'dan

    Berat Gecesi, bütün senede bir kudsî çekirdek
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedbir almayanlara da ateş dokunacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dirayetli olma zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Bedel ödeyerek büyüyen gazete
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    Ülkenin cesur siyasetçileri
    Genel

    İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
    M. Said ZEKİ

    Aslî vazifeye dönme zamanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.