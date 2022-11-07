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7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hak ve adalet yenecek bir şey midir?

M. Said ZEKİ
07 Kasım 2022, Pazartesi
Adalet bizim neyimiz olur? İnsanlığımız!.. Adalet öldüğü gün, insanlığımız da ölür!..

Hak nedir? Yüce Yaratıcının her insana doğuştan verdiği vazgeçilemez, devredilemez ilahi armağanlar..

Peki, hak ve adalet yenilir mi? Yemeye heveslenenler çıkabilir, ancak; yemeye kalkanların fitil fitil burnundan gelir. Hak ve adalet demir leblebidir, yemek isteyenlerin dişlerini kırar, boğazına dizilir, gözüne dizine durur..

ADALET YOKSA KIYAMET YAKINDIR

‘Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz.” Zulüm ve haksızlığın, azına çoğuna bakılmaksızın; karşı çıkılır, zalime ‘azıcık bile olsa’ meyledilmez. Çünkü Kur’an’ın dört esasından biri adalet..

Kur’an bizim neyimiz olur? Her meselesini ilim ve akla tasdik ettiren.. hayat yolculuğunda yol haritamız.. iki cihanda mutluluk formülümüz..

Akıldan, ilimden, kanundan azıcık uzaklaşsak ne olur sanki? Akılsız başın cezasını ayaklar çeker, sosyal hayat alt üst olur.

Kanun, nizam ve akıl olmazsa ne olur insan? Anarşist olur! Anarşist ne demek? Anarşist demek terörist demek değil.. hiç bir kural, kaide, kanun, prensip tanımayan.. tamamen heva ve hevesi doğrultusunda yaşayan demek..

Herkes egosunun istekleri doğrultusunda yaşamak isterse ne olur? Kaos.

Haklının değil, güçlünün zorbalıkla isteklerini elde ettiği, adalet yerine zulmün olduğu, feryat figanın yükseldiği, güçsüz ve yetimlerin ağladığı karanlık bir dünya.. bir matemhane..

O zaman bize düşen Hakk’ın ve haklının yanında yer alıp, zulme ve zalime karşı çıkmaktır.

ALLAH ZALİMLERİN YAPTIKLARINDAN HABERDARDIR

Alemlerin Rabbi adildir, şefkatlidir, merhametlidir, adaleti emreder. İnsanlara belli süre için mehil/süre verir; ama asla ihmal etmez. Bir kısmı bu dünyada, bir kısmı ahirette zerre kadar iyiliğin de kötülüğün de karşılığını verir.

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. ”(4/58)

“Sen, o zalimlerin işlediklerinden, sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme! O, sadece onları, dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir.” (14/41)

Zulmetmekten, haksızlık yapmaktan ve adaletsiz davranmaktan korkup, titremek lazım.. hesap günü gelmeden..

ADALETİ SAVUNACAĞIZ

Her zaman ve zeminde vurguluyoruz.. Evet; her insan hakkını, hukukunu bilmeli ve ona sahip çıkmalı. Meşru zeminlerde hakkını aramaktan ve haksızlığa karşı çıkmaktan korkmamalıdır. Hayatın ancak adaletle, barış ve cesaretle, ahlak ve sevgiyle güzelleştiğini; en temel insani değerlerle şeref kazandığı bilerek ve her şeyin hesabının sorulacağını unutmayarak yaşamalıdır.

Hak ve adaleti savunacağız. Çünkü zalime kılıç, mazluma kalkan oluyor!

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