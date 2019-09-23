"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Korku tutuğu veya cellâdına aşık olmak!

M. Said ZEKİ
23 Eylül 2019, Pazartesi
Cemiyetin basiret gözü körleşirse bir ‘akıl tutulması’ yaşar.

Dostunu düşmanını ayıramaz, hadiseleri net olarak değerlendiremez ve ‘can damarını kesen’ cellâdını dost zanneder. Hâlbuki mü’min ferasetlidir, basiretlidir, dostunu düşmanını bilir. ‘Bir delikten iki kere elini yılana ısırtmaz’.

İnsanı ‘en güzel ve şerefli bir şekilde’ yaratan Yüce Rabbi; onun önüne iyiye, güzele, doğruya ve mükemmele giden hedefler koymuş, ayrıca ona mükâfat vaat ederek teşvik etmiştir. ‘Esfel-i safiline’ düşme ihtimaline binaen onu; yolculuğu boyunca kılavuzluk edecek akıl, fikir, feraset, basiret, vicdan gibi şaşmaz manevî pusulalarla donatmıştır. Şefkat ve merhametinden dolayı, bununla da yetinmemiş; ona ‘rol model’ olacak Peygamberler ve her derdine deva, her problemine çare formülleri gösteren kitaplar göndermiştir.

İNSANIN MANEVÎ PUSULA VE REHBERLERİ

İnsanlar ‘içlerindeki’ manevî pusulalara göre hareket edip, gönderilen rehberlere ve kitaplara uygun davrandığı zaman dilimlerinde; cemiyet her yönden yükselmiş, ‘insaniyete lâyık’ medeniyetler inşa etmiştir. Fakat rehber ve pusulalardan saptığı zaman bütün insanî değerleri yitirmiştir. Nefis ve şeytanın ‘üfürmelerini’ dinleyince, cehalet ve zulüm bataklığına düşüp, o şerefli insan bir canavara dönüşmüştür.

…VE İSPİRTİZMA VE MANYETİZMA VE ‘MEDYA’TİZMA!

Hakikat ile yalanın, doğru ile eğrinin, hak ile batılın arasında önceleri uçurumlar varken; gittikçe aradaki mesafe kapanmış ve ‘yalan ile iman’ aynı çarşıda sergilenmeye başlamıştır. ‘Yalan, yalana revaç vermiş’, propaganda ve siyaset bütün insanî ve İslâmî değerleri kendi ikbal ve menfaatine basamak ve vasıta yapmıştır. İspirtizma ve manyetizma formülleri geliştirilip, ‘medya’tizma ile yalanlar gerçek, gerçekler yalan diye dayatılmaya, zihinler uyuşturulmaya, fikirler hezeyanlaştırılmaya başlanmıştır.

MUHALİFİNE ‘ŞEYTAN’, TARAFTARINA ‘MELEK’ DEMEK!

Garibüzzaman olan Bediüzzaman da karşılaşmış bu tuhaflıklarla. 

Yaklaşık yüz sene önceden görmüş ve uyarmış insanları; özelde de kendi talebelerini: “Garazkârâne tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona –hâşâ– lânet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek.” (Mektubat, s. 316)

YÜZYILLAR GEÇSE DE ‘DESİSE-İ ŞEYTANİYE’LER DEĞİŞMİYOR!

Yüzyıllar geçse de ‘desise-i şeytaniye’ler değişmiyor, gelişiyor. İnsanlar gelecek endişesi, tamahkârlık, ırkçılık, nemelâzımcılık, şöhret hırsı ve korku gibi ‘desise-i şeytaniye’lere kapılıp, iyiye, doğruya, güzele, adalete sahip çıkmaya korkar olmuştur. Bu da yetmezmiş gibi ‘can damarını kesen’ cellâdına aşık olup, onu göklere çıkaracak derecede bir kudsiyet vermiştir. Böyle olunca boşluk kabul etmeyen kâinatın zulüm ve haksızlıklarla dolması kaçınılmazdır. Bu durum Kâinat Sahibi’nin (cc) kahrını celbeder, musîbetlerin gelmesine, şiddetlenerek devam etmesine, ‘Cehennemin bile kendini parçalayacak hale gelmesine’ insanlar kendi hatalarıyla kadere fetva verirler. Buna karşılık Hz. Peygamber (asm) ‘az da olsa kıyamete kadar bir grubun hakkı tutmaya devam edeceğini’ haber veriyor.

NEFİS MUHASEBESİ

Şimdi kırmadan, kızmadan, kimseyi suçlamadan, serin ve soğukkanlılıkla kendi durumumuzu gözden geçirelim. ‘Hakkı tutanlara’ dâhil olup olmadığımızı sorgulayalım. İman hakikatlerini bir kez daha ‘kendi nefsimize’ okuyup ıslah ve istifadeye gayret edelim. Hayata tatbik için ‘nezihâne, nazikâne ve kavl-i leyyinle’ müzakere edelim. Cemiyetin iman selâmeti uğruna her türlü zorluğa katlanıp, hizmetimize devam edelim. Çünkü aklı söndürecek, vicdanı çürütecek, kalp ve basireti kör edecek, ruhu öldürecek dehşetli hadiseler cereyan ediyor!

ZULME RIZA ZULÜMDÜR!

“Binler teessüflerle deriz ki, benlikten, hodfüruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dâhildeki tarafgirane fikriyle, kendi tarafına şeytan yardım etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lânet edecek gibi hâdisatlar görünüyor.

Hem şimdi birisi, hem Ramazan-ı Şerife, hem şeair-i İslâmiyeye, hem bu dindar millete büyük bir cinayeti yaptığı vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Hâlbuki küfre rıza küfür olduğu gibi; dalâlete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, dalâlettir. “ (Emirdağ Lâhikası, s. 503)

EY RABBİMİZ!

Kullarına çok şefkatli ve merhametli olan Rabbimizden bütün ‘esma-i hüsnasını ve Habib-i Ekremini ve Kur’ân-ı Azimüşşânı’ şefaatçi ederek ahirzaman mü’minleri olarak niyaz ediyoruz. Ey Rabbimiz! Bizleri bütün desise-i şeytaniyelerden, her türlü belâ ve musîbetlerden, zulme ve küfre rıza gösterip taraf olmaktan, cellâdına âşık olmaktan, cehalet, zaruret ve ihtilâf düşmanlarından muhafaza buyur. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, vicdanımızı ve bütün lâtifelerimizi yerli yerinde kullanmayı nasip et. Ve bizleri ‘sırat-ı müstakim’e hidayet eyle.

Amin!

Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor

    'Biden yanlış yaptı'

    KHK yarası derin

    İsrail'de Filistinlileri temsil eden partilerden Gantz önerisi

    KHK mağduriyetleri giderilsin

    Haber ve eleştiri suç olmaz

    Basın hürriyeti ve hukuk çağrısı

    Suriyeliler hâlâ evlerinden çıkamıyor

    Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 kişi öldü

    ABD'deki ölümlerde 'kimyasal madde' şüphesi

    Galatasaray, 3 puanı son dakikada Malatya'da bıraktı

    10 yıla tarlada üretici kalmaz

    Brüksel’de otomobilsiz farklı bir gün...

    Şantajı kabul edemeyiz

    Hong Kong'da tansiyon yeniden yükseldi: Göstericiler Çin bayrağını çöpe attı!

    Diyarbakır annelerinin eylemi 20. gününde

    ABD'den terör işgalindeki bölgeye 200 tırlık yeni sevkiyat

    Neslican Tay memleketi Rize'de defnedildi

    Yeni bir göç dalgası yaşanabilir

    '13 kişilik iş ilanına 6 bin kişi başvurdu'

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK yarası derin
    Yeni Asya'dan Size

    Olağanüstü toplantının ardından
    Genel

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, zoru emreder mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Tefekkür, gafleti izale eder
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap iklimi
    Cenk ÇALIK

    Kudret kelimeleri: Sinekler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berlin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.