İzmir’in ‘Nur Kervanı’nın öncüsü (2)

Okulumdan 1985 Haziran ayında mezun oldum. Mayıs 1986’ya kadar Yeni Nesil Gazetesinin Kemeraltı’ndaki temsilciliğinde Hasan Şen abiyle ve Ufuk kardeşimle beraber çalıştık.

Askerlik dolayısıyla İzmir’den ayrıldım. Şimdi geriye dönüp bakıyorum, şu fânî âlemde en güzel günlerim, bana şahitlik yapacak günlerim İzmir’de geçmiş. İzmir’in hizmet erlerine selamlar, muhabbetler. İzmir’de üniversitelerde okuyan Nur kervanının gençleri, genç kardeşlerim sizleri seviyorum, hizmette ve derslerinizde muvaffakiyetler diliyorum.

İzmir’in Nur kervanının hizmetlerini her zaman takip etmişimdir. Manevî olarak hep o kervanın içindeydim. Yüce Rabbim, Bediüzzaman Hazretleri hakkında "Beni Anlamadılar" kitabını yazmayı lütfetti. Bu kitabın 326. Sayfasını İzmir’in hizmet erlerine ayırdım.

Sayfa 326 okuyalım: "Bir zamanlar, Nur talebeleri Risale-i Nurları okuyorlar diye hapse düşerlerken, şimdi ise mahpuslara Nur dersleri okusunlar diye hapishanelere gitmektedirler. Hapishaneler, Nur dersleriyle Medrese-i Yusufiye oluyor. Bunun en güzel örneğini üniversite yıllarında tanıştığımız Muharrem abi ve çevresindeki Nur talebeleri İzmir’de yapmaktadırlar. Mahpusları ziyaret ederek onlara Risale-i Nur eserlerini vererek, göndererek takdire şayan iman ve Kur’ân hizmeti yapmaktadırlar. Mahpusların Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurları tanımalarına, anlamalarına sebep olmaktadırlar. İzmir’in hizmet erleri mahpuslara şefkatli rehberlik görevi yaparken, Bediüzzaman’ın “Risale-i Nurdaki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Mahpusların Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var” sözünün önemli bir hakikat olduğuna hapishanelerde şahit olduklarını ifade ediyorlar. "

2 Nisan 2025 tarihinde İzmir’de aynı dönemlerde okuduğumuz ve şu anda da İzmir’de hayatına devam eden zaman zaman görüştüğümüz Şakir kardeşim beni arıyor ve Hasan abinin hasta olduğunu söylüyordu. Ben de "Kardeşim mukaddes topraklarda umredeyim, Kâbe’den Hasan abiye dua ediyorum" demiştim.

İzmir’de Risale-i Nurları tanımamı lütfeden Yüce Rabbime sonsuz hamd ü senalar olsun.

Hasan abiye vefa borcumu ödemek için bu yazıyı yazarken on beş günlükken ameliyat olan torunum Meryem Ela Hacettepe hastanesinde Yüce Rabbimin Şâfî isminin tecellisini bekliyordu. Dualarınızı bekliyorum.

Hepimizin dünyadan ayrılış biletleri hazırdır. Bilet bize verildiğinde, ebedî âleme göç edeceğiz. Yakup Alkan Ağabeye 5 Ocak 2020'de bileti verildi, Hasan Şen Ağabeye 28 Nisan 2026'da bileti verildi. Bileti alanlar nereye gidiyor, biz de bileti aldığımızda nereye gideceğiz? “Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? Dünyanın bin sene mes'udâne hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun.”

Hasan Şen Ağabeyin Nur Kervanında kervanbaşı vazifesi bitti, bu âlemde hoş bir sada bırakarak ebedî âlemde sevdiklerine kavuştu. Mekânı Cennet olsun.

Hasan Şen abinin Nur Kervanı şiir kitabından bir şiirle sizleri baş başa bırakıyorum:

“Barla Kervanı”

“Nurdan damlalar indi semadan,/ Birleşti damlalar, koca sel oldu./ Bir zamanlar ıssız bir belde iken,/ Nur Kervanı’na şimdi yol oldu.

Ey sonsuzluğa giden Nurlu Kervan,/ Mutlaka yolunuz geçsin Barla’dan.

Açmış o beldede tevhid gülleri,/ Nur okumuş, nur söylemiş dilleri./ Nurdan kalem ile yazmış elleri,/ Berzaha göçmüş o kahraman erleri.

Ziyaret ederek geçsin Nurlu Kervan,/ Şan ve şeref timsali o yollardan.

Her müşkülü aşın, dağları delin,/ Davet var Üstad’dan, Nurlara gelin./ Put devrilir önünde vahdet selinin,/ Bilerek, görerek, duyarak gelin.

Ey dava çilesini yüklenen kervan,/ Müjdeler alarak geçin Barla’dan…”

