Demokrasiye müdahale “butlanı!”

Ana muhalefete “butlan davası”nda Anayasanın “seçim yargısı”nda yegâne yetkili saydığı yüksek yargı organı YSK kararlarının bypass edilmesi açıkça “demokrasiye yargı darbesi.”

Hukukçuların değerlendirmesiyle, daha Yargıtay aşamasında “karar” kesinleşmeden, tam da taraflarca “kurultay” tarihinin belirleneceği günde, İçişleri Bakanı’yla görüşmenin hemen ardından polisin kuşattığı ana muhalefet binasına biber gazı sıkıp kapıları balyozla kırarak âdeta işgali, “24 Mayıs operasyonu”nun “maksadı”nı ele veriyor.

Belli ki tükeniş sürecindeki iktidar, karşısında kaybedeceğini düşündüğü muhalefeti parçalayarak dağıtmak, kontrol altına almak ve siyasî rakiplerini peşinen etkisiz hâle getirmek amacıyla bir kumpas kurmuştur.

Her ne kadar iktidardakiler “bizim dışımızda” deseler de, “yandaş yorumcular”ın seçim hukukunu berhava eden “mahkeme kararı”nı haftalar öncesinden ihbarları bunun göstergesi.

İKTİDARDAKİLERİN YSK ÇARPIKLIĞI

Anlaşılan, “siyasetin sopası” haline getirilen “yargı operasyonları”yla yüz binlerce oy farkıyla seçilmiş belediye başkanlarıyla yüzlerce çalışanını aylardır tutuklatmaktan sonuç alamayan “iktidar cephesi”, şimdi de muhalefeti dizayn etmeye çalışıyor.

Türkiye’nin “hibrit/melez demokrasiler”den, “otoriter ülkeler” arasına düştüğü ağır ekonomik çöküşte 19 Mart operasyonlarının milletin en az 60 milyar malının hederinin ardından daha ilk günde 10 milyar doların hebası pahasına bir “tiyatro” sahneleniyor. İktidardakiler, “yargı kararı” dayatmasıyla YSK’nin kararlarını, onayladığı kongreleri, verdiği mazbataları hiçe saymaya zorluyor.

Görünen o ki YSK’nin 16 Nisan 2017’deki “tek adam rejimi” referandumunda sandıkların açılmasına beş kala yasaya göre “geçersiz” iki buçuk milyon “mühürsüz oyu” sayıma katıp “geçerli” saymasına benzer “oyunlar” sahneleniyor.

2019’daki İstanbul seçimlerinde aynı zarfa konulup aynı sandığa atılan dört oy pusulasından bir tek muhalefet adayının kazandığı “büyükşehir belediye başkanı” pusulasının iptalindeki gibi “komplolar” tekrarlanıyor.

14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı’nın Anayasaya açıkça aykırı “üçüncü kez adaylığı”nda hukukçuların itirazlarına iktidardakilerin, “Anayasa 79’da ‘seçim hukukuyla ilgili yetkili karar mercii YSK’dır ve kararları kesindir” savunmalarının aksine vakıa çarpıtılıyor.

Yine hukukçular, Siyasî Partiler Kanunu’nun 21. Maddesinin 11. Fıkrasındaki “Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanının genel kurulun seçim maddesine kadarki işlemlere ilişkin olduğu”na, kongre seçiminin tamamen YSK’nin uhdesinde olduğuna dikkat çekiyorlar.

YSK’nin “mutlak butlan” ve “ihtiyatî tedbir”e itiraz dilekçisini iadesinin “YSK’nin onayladığı kongre kararlarının, seçilmiş delegelerle Genel Başkana verdiği mazbataların geçerliliğinin devam ettiği” anlamında olduğunu belirtiyorlar.

MUHALEFETİ “EHLİLEŞTİRME” OPERASYONU

Aslında GP Genel Başkanı Davutoğlu’nun “mutlak butlan’ hukukî değil, siyasîdir, tam yetkili YSK kararları tartışılmaya başlanırsa bütün seçimler, kongreler tartışmalı hale gelir” ifâdesi; DEVA Genel Başkanı Babacan’ın “Yargıyla siyaset dizayn edilemez; siyasî partilerin yöneticilerini mahkemeler değil, delegelerin, seçmenin iradesi belirler” tepkisi vakıayı ortaya koyuyor.

Keza İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun “millet iradesine, demokrasiye müdahaleyle ‘mutlak butlan’ işleniyor” tepkisiyle, YRP Genel Başkanı Erbakan’ın “siyasetin yargıyla dizayn edildiği” uyarısı; ve DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan’ın yargıyı siyasî mühendislikte araçlaştırılmakla meşruiyet zemininden saptırılan ‘butlan’la milyonlarca seçmenin demokratik iradesi, tercihi yok sayılıyor” yakınması bu gerçeğin tesbiti.

Ve DP Genel Başkanı Uysal’ın “partilerin meşru zeminleri kongreleridir; ‘butlan’ demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir” sözleri durumu özetliyor.

Neticede, “mutlak siyasî butlan”ın topyekûn muhalefeti “tepe”den dizaynla “ehlileştirme”, otoriter yönetimlerdekine benzer “majestelerinin muvazaa muhalefeti” yapma ayarlaması olduğu her haliyle sırıtıyor.