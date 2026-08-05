"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Adalet: Huzurun ve devletin temeli

Mehmet CEBE
05 Ağustos 2026, Çarşamba
İnsanlık tarihi boyunca toplumları ayakta tutan en önemli değerlerden biri adalet olmuştur.

Gücün, kuvvetin değil, hakkın, adaletin üstün tutulduğu toplumlarda huzur, güven ve kardeşlik gelişir. Zulmün, haksızlığın hâkim olduğu yerlerde ise kargaşa ve güvensizlik kaçınılmaz olur. Bu sebeple İslâm, adaleti sadece bir hukuk kuralı değil, aynı zamanda bir ibadet ve ahlak prensibi olarak kabul etmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de adalet, mü’minlerin vazgeçilmez bir vasfı olarak gösterilir. Cenab-ı Hak, “Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder.” (Nahl Suresi: 90) buyurur. Bir başka ayette ise, “Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha yakındır.” (Mâide Suresi: 8) emriyle, dosta da düşmana da aynı ölçüyle davranılması istenir. Nisâ Suresi’nin 135. ayeti ise kişinin kendi aleyhine bile olsa doğruluktan ve adaletten ayrılmamasını emreder.

Peygamber Efendimiz (asm), adaletin önemini hadis-i şeriflerinde sıkça vurgulamıştır. “Adaletli davrananlar, Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklardır.” müjdesi, adaletin ne büyük bir fazilet olduğunu gösterir. Yine kıyamet gününde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan ilkinin adaletli idareciler olduğu haber verilmiştir.

İslâm tarihi de bu anlayışın canlı örnekleriyle doludur. Hz. Ömer’in (ra) sıradan bir vatandaşla mahkemede eşit şekilde yargılanmayı kabul etmesi, hukukun herkes için aynı olduğunu göstermiştir. Fatih Sultan Mehmed’in bir Rum mimarla mahkemelik olduğunda kadının padişah aleyhine hüküm verebilmesi de Osmanlı’daki adalet anlayışının unutulmaz örneklerinden biridir. Adaletin gücü, makamdan değil, hakkaniyetten gelir.

Bediüzzaman Said Nursî’nin, “Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi feda edilmez.” sözü, İslâm’ın adalet anlayışını veciz bir şekilde özetler. Gerçek adalet, çoğunluğun menfaatini değil, her bir ferdin hakkını korumayı esas alır.

Bugün ailede, okulda, iş hayatında ve devlet yönetiminde en çok ihtiyaç duyduğumuz değer yine adalettir. Çünkü adaletin bulunduğu yerde güven yeşerir, güvenin olduğu yerde birlik kuvvetlenir ve toplum geleceğe ümitle bakar. Adalet, sadece devletin, mahkemelerin değil, vicdanların da temel direği olmalıdır.

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin Konvoyu Konya yolunda

    Öğretmen atamaları yapılsın

    “Çerçeve yasa” taslağını görmedik

    Teröristbaşından çerçeve yasa mesajı

    Venezuela’daki depremde can kaybı 6 bini aştı

    TÜİK: 610 bin çocuk güvenlik birimlerinde

    Yükseköğretim geriye gidiyor

    Ahmet Davutoğlu’nun aslında verdiği mesaj ne?

    Tüm siyasîler serbest bırakılmalı

    Uçum’dan 3. kez adaylık tarihi

    TÜİK Harikalar Diyarı’nda

    Hepsi 0.4 için miydi?

    Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan bir yük gemisi battı

    Hürmüz Boğazı için bugün ya da yarın anlaşma ihtimali var

    Bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı, kahverengi kokarcaya karşı mücadelede

    DSÖ: Ebola salgını için "acil mali ve operasyonel destek" çağrısı yaptı

    Irak'ta yarın 7 ilde resmi dairelerde tatil ilan edildi

    Ukrayna limanları ile askeri yük taşıyan gemiler vuruldu

    Yunanistan'da yarın 4 bölge için kırmızı alarm

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Öğretmen atamaları yapılsın
    Genel

    Yükseköğretim geriye gidiyor
    Genel

    Teröristbaşından çerçeve yasa mesajı
    Genel

    “Çerçeve yasa” taslağını görmedik
    Genel

    TÜİK Harikalar Diyarı’nda
    Genel

    Uçum’dan 3. kez adaylık tarihi
    Genel

    Hepsi 0.4 için miydi?
    Genel

    Tüm siyasîler serbest bırakılmalı
    Genel

    Filistin Konvoyu Konya yolunda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.