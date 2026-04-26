Kâğıda düşen izler, gazete

Genelde gazeteler, özelde Yeni Asya üzerine düşünceler...

Bir zamanlar gazeteler sadece haber taşımazdı; evlere bereket, sohbetlere derinlik getirirdi. Sabah erkenden alınan bir gazetenin kokusu, günün ilk haberi kadar tazeydi. Sayfalar çevrilirken sadece bilgiler değil, fikirler de dolaşırdı evin içinde.

Bugün ise o günlerden uzaklaştığımız bir gerçek. Gazetelerin tirajları her geçen gün düşüyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri, dijital dünyanın hızla hayatımıza girmesi. Artık haberler cebimize kadar geliyor.

Bir diğer önemli mesele ise ekonomik şartlar. Kâğıt maliyetleri, baskı giderleri, dağıtım zorlukları… Tüm bunlar basılı gazeteciliği her geçen gün daha zor bir hâle getiriyor. Gazete çıkarmak sadece bir fikir meselesi değil; aynı zamanda ciddi bir maliyet mücadelesi hâline gelmiş durumda.

Bu noktada Yeni Asya gibi gazetelerin ayakta kalma gayreti daha da anlam kazanıyor. Çünkü onlar sadece bir yayın organı değil; aynı zamanda bir fikir ve değer taşıyıcısıdır.

Peki, gazeteler neden ayakta duramıyor? Yani neden kök salıp kalıcı olamıyor? Çünkü bir gazetenin yaşaması sadece onu çıkaranların değil, okuyucuların da sahip çıkmasına bağlıdır. Gazete okunmazsa, desteklenmezse, paylaşılmazsa zamanla yok olmaya mahkûm olur.

O hâlde ne yapmalı? Öncelikle basılı gazetelerin özellikle Yeni Asya’nın bir kültür meselesi olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Çocuklarımıza ekran değil, gazete sayfası uzatmalıyız. Evlerimizde gazeteye yer açmalıyız.

İkinci olarak, gazeteleri sadece okumakla yetinmemeli; abone olarak desteklemeliyiz. Çünkü bir gazetenin devamı, okuyucusunun sadakatiyle mümkündür.

Üçüncüsü, basılı gazete ile dijital dünya arasında bir denge kurulmalıdır. Gazeteler dijitalde var olurken, basılı nüshalarını da değerli ve özel kılmalıdır. Günlük veya haftalık olarak gazete basılmalı ve kültür hizmetine devam etmelidir

Ve belki de en önemlisi… Gazeteyi sadece bir haber aracı olarak değil; bir fikir ve şahsiyet inşa eden mektep olarak görmeliyiz. Unutmayalım ki bir gazete kapanırsa, sadece bir yayın değil; bir ses, bir bakış açısı ve bir hafıza da kaybolur.

Bugün elimizde hâlâ kâğıda basılan Yeni Asya gibi gazeteler varsa, bu bir fırsattır. Onlara sahip çıkmak ise bir tercih değil; bir sorumluluktur. Çünkü bazı gazeteler vardır ki sadece okunmaz… Yaşatılır.