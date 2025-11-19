"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA

İhlâsı kazan

Mehmet ERBAŞ
19 Kasım 2025, Çarşamba
ŞİİR

Münakaşa ve rekabeti terk et,

Hakperestliği nefsine tercih et,

Hem hakkın hatırı için gayret et,

Maddî manevî ücretleri terk et.

 

Başkalara düşman olmayı bırak,

Kardeşlik ittifakla olur ancak,

Hem de şahs-ı manevîye uyarak,

Görevin hakkı batıldan korumak.

 

Hakkın rızasını ihlâsla kazan,

Ey uhrevî amelde hırslı insan,

Lillah için vazifeni yaparsan,

Tam ihlâsı kazanırsın o zaman.

 

Hak yolda gidenlerle ittifak et,

Herkesi kendinden iyi kabul et,

Hem ihlâssız amelleri terk et,

Riyadan kurtul, ihlâsı elde et.

 

İhtilâf cesaretiniz i kırar,

Kuvvetiniz de elinizden çıkar,

İttifak kurtuluş kapısı açar,

Ehl-i hak düşmana galebe çalar.

 

Dinî hizmetlerde kıskançlık olmaz.

Uhrevî amellerde haset olmaz.

Amel-i salihte rekabet olmaz.

O zaman kişi ihlâsı bulamaz.

