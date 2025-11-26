Kur’ân’ın hedefi

ŞİİR

Kur’ân kalplere kut hem de gıdadır. Akıllara kuvvet hem de gınadır. Ruhlara ışık, nurlu bir ziyadır. Nefislere şifa hem de devadır. Kur’ân insanı katiyen bıktırmaz. Hak ve hakikat yolundan şaşırtmaz. Sıdk ve hidayettir asla yıldırmaz. Harika bir fesahat usandırmaz. Canlılık ve tazeliğini korur. Hem dinleyenler ona hayran olur. Ruhlar onda gerçek huzuru bulur. Aklı merak, gözü yaşla doldurur. Kur’ân hem haktır Hakkın kelamıdır. İçinde hakiki hikmetler vardır. Hem şeriat hem dua kitabıdır. Âlemlerin Rabbi’nin kelamıdır. Kâinat İlahı’nın fermanıdır. Allah’ın kullarına hitabıdır. Hem de Rahman’ın bir iltifatıdır. İnsanlarla Rabbin konuşmasıdır. Kur’ân ’ının altı yönü çok parlaktır. Karanlık ve şüphelerden uzaktır. Çünkü o semavi vahye dayanır. Hem insanları cennete çağırır. İçi apaçık halis bir hidayet. Üstü hem iman nurlarına davet. Altı delil bürhanlardan ibaret. Sağı kalp ve vicdana teslimiyet. Solu akıl ve izanı büyüler. Meyvesi Rahmet-i Rahman cennetler. Alkışlamışlar semavi melekler. Sahip çıkmış ona insan hem cinler.

