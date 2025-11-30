"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Sevmek ve korkmak

Mehmet ERBAŞ
30 Kasım 2025, Pazar
ŞİİR

Muhabbet kâinatın mayasıdır,

Hem de kâinatın rabıtasıdır,

Kâinatın nuru hem heyetidir,

Muhabbetsiz kâinat anlamsızdır.

 

Korku ve muhabbet iki duygudur,

Bu da ya halka veya Hakka olur,

Halktan korkmak elemlerle doludur,

Halka muhabbet bazen da boş olur.

 

Korktuğun kimse sana hiç acımaz,

Senin istirhamını da tanımaz,

Bu korkunun sana faydası olmaz,

Allah’tan korkan başkasından korkmaz.

 

Muhabbeti yanlış yerlere verme,

Hem de neticesinde elem çekme,

Allah’tan çok başkasına meyletme,

Sonra ayrılıklardan hüzünlenme.

 

Hem insan evvela nefsini sever,

Sonra akraba, milletini sever,

Hem mahlûkları, canlıları sever,

Onlarla hem lezzet hem elem çeker

 

Muhabbetin olura Allah için,

Her şeyi onun namına seversin,

Böylece yüzünü Hakk’a dönersin,

Hem Allah tarafından sevilirsin.

 

Allah’ı seven Habibini sever,

Onun sünnetine ittiba eder,

Ferman-ı ezeli Kur’ân’ı dinler,

Dünyada, ahirette rahat eder.

