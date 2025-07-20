"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Kâbe’de mont giymek

Mehmet İmamoğlu
20 Temmuz 2025, Pazar
Amerikalı bir çevreci Amerika'da yazın klimaların çok düşük ayarda çalışmasıyla ilgili olarak "Yazın Amerika'da palto giymek gerekir" demişti.

Ben de benzer şeyleri söylüyorum. Bir hafta önceye kadar hac ibadeti için bir ay boyunca Mekke ve Medine'de bulundum. Klimalarla ilgili ciddî problemler yaşandığını gördüm. Hemen herkes şikâyetçi olmasına rağmen çözüm bulunamadı. Dışarıda 45-47 derece sıcak olmasına rağmen otelde klimalar 18-20-22 derecelerde çalıştırılıyordu. Bunun için hacıların en az yarısı hastalandı. Ben mahalledeki camilere giderken montumu beraberimde götürmek zorunda kalıyordum.

Ülkemizde de camilerde aynı hastalık devam etmektedir. Namaz için camilere gittiğimizde klimanın ulaşamayacağı bir yer aramaktayız. Ama nafile, kaçacak yer yok. Bu hafta İstanbul Güngören'de devamlı gittiğim bir camide kocaman klimalar yine her zamanki gibi bağırıyordu. Klimalardan uzak bir yerde namaz kıldıktan sonra, imama ‘Hocam camide klimalardan dolayı rahat bir namaz kılamıyoruz. Dışarıda 28 derece sıcaklık var. Pencereler açılırsa yeterli olur’ dedim. İmam ‘Haklısınız evinde kliması olmayanlar burada klimayı açmamızı istiyorlar’ dedi. Müftülüğe şikayet ediyorlar müftülük de bizi aradı klimaları açmamızı söyledi’ dedi. Bu arada bahsettiğim camide klimalar 22 derecede çalışıyor. 

Neyse merkezdeki büyük camiye gideyim dedim. İçeri girdiğim de soğuktan irkildim. Hemen dışarı çıkarak son cemaat bölümünde sünneti kıldım. Farz için mecburî içeri girdim. Namazdan sonra tavana yerleştirilmiş 13 adet klima saydım. Bu durum namazdaki huşuyu kaybettiriyor. Namaz kılan namazın bir an önce bitmesini istiyor. Birkaç gün sonra Yalova’da bir camiye akşam namazı kılmak için girdiğimde içerinin çok soğuk olduğunu hissettim. Bu arada dışarı ısısı 25 derece idi. Klimalara baktım 18 derecede çalışıyordu. Namazdan sonra imama, “Hocam dışarıda sıcaklık normal, 18 derece çok düşük değil mi?” dedim, “Uzağında dursanız zarar vermez” dedi. 

Şunu anlayamıyorum: Evinde klima açmayanlar camide niçin buna ısrar eder? Dünyada bunun bir standardı vardır. Oda ısısı, yatak odası ısısı diye. Cemaatin bir kısmı klimadan kaçmak için sünnetleri ya dışarıda kılıyor ya da merdiven kenarlarında. Namazda huşu ve huzur kaçıyor. Tek çarem kaldı yaz boyunca camilere ceketle gitmek.

Bir de bazı camilerde gürültü kirliliğinin olması. Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Mikrofon sesinin 60 desibeli geçmemesi gerekir” diye talimatı olsa da bu kurala uyulmadığını görüyorum. Birkaç ay önce cuma namazı için Sultanahmet Camii’ne gitmiştim. Namazdan önce vaiz sohbet ediyordu. Ben de telefondan Kur’ân okumaya başladım. Fakat vaiz öylesine yüksek sesle konuşuyordu ki, yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Fakat nafile çünkü çok kısa aralıklarla höpörlörler olmasında dolayı yerimi değiştirmem çare olmadı ve caminin dışına çıkmak zorunda kaldım. 

Bir gün cuma namazı kılmak niyetiyle Üsküdar’a gittim. Meydan'da küçük bir camide bir hatip konuşma yapıyordu. Öylesine yüksek sesle bağırıyordu ki, bir esnafa sordum "İmam niçin böyle bağırıyor?" dedim. Esnaf da ‘İmam bugün biraz sinirli her halde’ dedi. Gerçekten ses dışarı verilmiş vaiz de çok yüksek sesle konuşuyordu. Acele bir şekilde Mihrimah Camii’ne sığındım. 

Vaizlerin hitab şekli böyle olmamalı, dinleyicileri muhatab alıp bağırmakla sonuç alınmaz. “Kavli Leyyin” (Taha suresi: 44) esas olmalı. Kur’ân-ı Kerîm’de Cenab-ı Allah “Sesini kıs” (Lokman suresi:19) diye buyurmaktadır.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinliler için yeni sürgün emri

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı

    Çiftçiye yardımda geç kalındı

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz

    Dünya izliyor, somut adım atamıyor! Gazze'de çocuklar "açlıktan ağlıyor"

    BM'den Süveyda çağrısı

    Lübnanlı Dürzi lider Ebi el-Muna: İsrail fitne tohumu ekmeye çabalıyor

    Gazze'deki şehit sayısı son 48 saatte 98 artarak 58 bin 765'e yükseldi

    Artacak sıcaklıklar için Orman Genel Müdürlüğü uyardı

    İstanbul'da barajlar yüzde 60'ın altında

    "Ölüm tuzakları"nda insani yardım bekleyen 32 Filistinli vefat etti

    Meteoroloji 4 il için "sarı" kodlu uyarı verdi

    Süveyda'da kent merkezinde ve kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Bolu'daki otel yangınıyla ilgili 3 Bakanlık bürokratı hakkında soruşturma izni verildi

    Sıcaklıklar daha da artacak

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Ekonomik terör var

    YKS sonuçları açıklandı - YKS şampiyonları belli oldu

    Hani Suriye’nin hâkimiydik?

    Ankara'daki sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı - Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Filistinliler için yeni sürgün emri
    Genel

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı
    Genel

    Çiftçiye yardımda geç kalındı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.