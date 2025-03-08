Öğrencilerim sınav günü soru sorduklarında onlara ‘Bugün soru sorma sırası bende’ derim.

Fakat diğer günler şubelere göre değişiklik olsa da sürekli sorularına muhatap olmaktayım. Bazen zor sorular da soruluyor. Bir kısmını hemen cevaplamıyorum, bir kısmını da konuyu bir daha inceleyip sonra cevaplıyorum. Aslında bazı konularda soru sorulması çok da iyi oluyor. Dersin daha akıcı devam etmesini sağlıyor. Ben de öncelikle öğrencilerimin sorularını cevaplayıp sonra konuyu işlemeyi tercih ediyorum.

Kendisini “ateist” diye ifade eden ve her ders mutlaka soru soran bir öğrencim, bir gün dersin sonunda öğretmen kürsüsüne gelerek ‘Hocam siz beni herhâlde inandıracaksınız.’ demişti. İşte bazen öğrencilerimin sorularını iyi bir şekilde cevaplamışsam sınıftan çok neşeli çıkıyorum.

Şimdi de bana sorulan soruların bir kısmını sizinle paylaşıyorum:

“Allah bizi niçin kendisine ibadet yapmak için yarattı? Buna ne ihtiyacı var? Cennette kaç yaşında olacağız? Cennette evlilik var mı? Cennette şarap içecek miyiz? Ateist birisi inansa bu inancı kabul olur mu? Şeytana küfretmek caiz mi? Allah Haçlı Seferleri’nde Müslümanlara neden yardım etmedi? Günümüzde niçin Lut kavmine gelen ceza türünden bir ceza yoktur? Bilim adamları niçin ateist oluyor? Tarikat ve cemaatlere karşı mısınız? Şeriatçı mısınız, Cumhuriyetçi mi? Kur’ân’da miras niçin erkeklere fazladır? Felsefe size göre nedir? Kur’ân’da niçin ‘kar’ bahsi geçmiyor? Resmî nikâh mı, dinî nikâh mı? Eşim zina yapınca açıklamak günah mı? İnanmadığı hâlde iyi insan olan Cennete girecek mi? Temiz beslenen domuz eti yenir mi? Bir insan aç kaldığında haram yese ne olur? Türkçe ezan konusunda ne düşünüyorsunuz? Yılbaşını kutlamak günah mıdır? Küfür etmek orucu bozar mı? Ailemle beraber içki içsem günah olur mu? Resmî görevi cellat olan günahkâr olur mu? Sürekli zina yapan birisini öldürmek günah olur mu? Hicret esnasında Mekke’de olsaydınız hicret eder miydiniz? Kur’ân’da erkeklere dört kadınla nikâh izni kadınlara niçin yok?”

Bunun gibi sorulara her derste muhatap olmaktayım. Bu sebeple okuyucularımdan dua taleb ediyorum. Önceki yazılarım sebebiyle dua edenlere de çok teşekkür ediyorum.

