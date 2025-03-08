"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Zor sorular

Mehmet İmamoğlu
08 Mart 2025, Cumartesi
Öğrencilerim sınav günü soru sorduklarında onlara ‘Bugün soru sorma sırası bende’ derim.

Fakat diğer günler şubelere göre değişiklik olsa da sürekli sorularına muhatap olmaktayım. Bazen zor sorular da soruluyor. Bir kısmını hemen cevaplamıyorum, bir kısmını da konuyu bir daha inceleyip sonra cevaplıyorum. Aslında bazı konularda soru sorulması çok da iyi oluyor. Dersin daha akıcı devam etmesini sağlıyor. Ben de öncelikle öğrencilerimin sorularını cevaplayıp sonra konuyu işlemeyi tercih ediyorum. 

Kendisini “ateist” diye ifade eden ve her ders mutlaka soru soran bir öğrencim, bir gün dersin sonunda öğretmen kürsüsüne gelerek ‘Hocam siz beni herhâlde inandıracaksınız.’ demişti. İşte bazen öğrencilerimin sorularını iyi bir şekilde cevaplamışsam sınıftan çok neşeli çıkıyorum. 

Şimdi de bana sorulan soruların bir kısmını sizinle paylaşıyorum:

“Allah bizi niçin kendisine ibadet yapmak için yarattı? Buna ne ihtiyacı var? Cennette kaç yaşında olacağız? Cennette evlilik var mı? Cennette şarap içecek miyiz? Ateist birisi inansa bu inancı kabul olur mu? Şeytana küfretmek caiz mi? Allah Haçlı Seferleri’nde Müslümanlara neden yardım etmedi? Günümüzde niçin Lut kavmine gelen ceza türünden bir ceza yoktur? Bilim adamları niçin ateist oluyor? Tarikat ve cemaatlere karşı mısınız? Şeriatçı mısınız, Cumhuriyetçi mi? Kur’ân’da miras niçin erkeklere fazladır? Felsefe size göre nedir? Kur’ân’da niçin ‘kar’ bahsi geçmiyor? Resmî nikâh mı, dinî nikâh mı? Eşim zina yapınca açıklamak günah mı? İnanmadığı hâlde iyi insan olan Cennete girecek mi? Temiz beslenen domuz eti yenir mi? Bir insan aç kaldığında haram yese ne olur? Türkçe ezan konusunda ne düşünüyorsunuz? Yılbaşını kutlamak günah mıdır? Küfür etmek orucu bozar mı? Ailemle beraber içki içsem günah olur mu? Resmî görevi cellat olan günahkâr olur mu? Sürekli zina yapan birisini öldürmek günah olur mu? Hicret esnasında Mekke’de olsaydınız hicret eder miydiniz? Kur’ân’da erkeklere dört kadınla nikâh izni kadınlara niçin yok?”

Bunun gibi sorulara her derste muhatap olmaktayım. Bu sebeple okuyucularımdan dua taleb ediyorum. Önceki yazılarım sebebiyle dua edenlere de çok teşekkür ediyorum.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denenmiş denenmez

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

    Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden ABD'ye: Zalimin yanında yer almayın

    İktidarın gündemi siber, halkın gündemi biber

    Bizdeki gıda enflasyonu savaşın yıktığı Filistin’de yok

    Süreç, şeffaf bir şekilde TBMM çatısı altında yürütülmeli

    Muğlak ifadeler keyfî uygulamalara yol açar - Siber Güvenlik Kanun teklifine tepkiler büyüyor

    Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu - Türkiye'den hangi üniversiteler listede yer aldı?

    Kur'ân İslamiyet'in özü ve kaynağıdır - Caner Kutlu, Süleyman Kösmene - Ramazan Özel-5

    Kur'ân İslamiyet'in özü ve kaynağıdır - Caner Kutlu, Süleyman Kösmene Ramazan Özel-4

    Müslüman ülkelerin sessizliği İsrail’i cesaretlendiriyor

    Halk, PKK’nın silâh bırakacağına inanmıyor

    Çin: Gazze, Filistinlilere aittir

    Alo 170, on binlerce "mobbing" şikayetiyle arandı

    Sekizinci test uçuşunda da parçalandı
    📷

    Doğu Türkistan'da Çin işkencesi - Oruç, Teravih ve diğer ibadetler yasaklandı!

    MSB: PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların silahlarını teslim etmesi gerekmektedir

    Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

    Alman Piskopostan Ramazan tebriği

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sefih medeniyet kadınları diri diri gömmüyor mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil ve hür bir üniversite
    Cevher İLHAN

    “Süreç”teki “siyasî operasyon!”
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bahar kokulu Ramazan...
    H. Muharrem OKUR

    Nurlar’la dinleyerek meşgul olmak
    Mehmet ÇETİN

    Gerek var mı?
    Genel

    Denenmiş denenmez
    Genel

    İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek
    Faruk ÇAKIR

    Çözüm yolu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.