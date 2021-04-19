128 milyar x 8= ?

Geçtiğimiz haftanın en çok merak edilen konusu başlıktaki “128 milyar dolar” ile bu dolarların Türk Lirası karşılığı oldu… Sorunun cevabını açık yazarsak sütuna zor sığacak, ama anlaşılması açısından yazmak gerekiyor. Bu sorunun cevabı şöyle 128.000.000.000 ABD Doları (çarpı) 8 (eşittir) 1.032.358.400.000,00 Türk Lirası…

Siyasetin gündemi “128 milyar dolar nerede?” konusuydu. Peki, bu 128 milyar dolar meselesi nedir? Bahsedilen para Merkez Bankası rezervlerinden “buharlaştığı” iddia edilen bir para… Bu iddiayı ortaya çıkaran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota oldu. Eski bir bankacı olan Rota, aslında Türkiye Merkez Bankası rezervlerinin satıldığını ve bu satışın boyutunun zaman içinde 128 milyar dolara yaklaştığını söylüyor.

Rota, “Haluk Bürümcekçi’nin hesaplama tablosunu görebilirsiniz. Bu hesaba göre satılan 126,3 Milyar doların 33 Milyar doları 2019’da, 93,3 Milyar doları 2020’de satıldı” diyordu. Rota, 128 milyar dolar meselesini “Türkiye’nin en büyük finans skandalı” olarak da değerlendiriyor.

***

MESELE AFİŞLERLE GÜNDEME GELDİ

Rota’nın bu yazısı ile pek duyulmayan konu, CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” afişleriyle Türkiye’nin gündemine geldi. Konuşmalar, açıklamalar derken CHP’nin il, ilçe başkanlıklarına, hatta özel bürolara kadar üzerinde “128 milyar dolar nerede?” afişleri asılmaya başlanınca iş büyüdükçe büyüdü…

İlk önce “cumhurbaşkanlığı külliyesinin silüeti var” diye “cumhurbaşkanına hararet gerekçesiyle” afişler söküldü, soruşturmalar başladı. Bazı illerde “korona yasakları” yüzünden toplatıldı. Ancak toplatıldıkça daha çok dikkat çekti. Toplanan afişlerinin yerine yenileri asıldı. Öylesini bir kampanyaya dö- nüştürüldü ki, en son CHP Grup Toplantısı’nda salonun kürsüsüne bile bu pankart asıldı.

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’deki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bakan odasının camına, “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankart astı. Kaldırılma amacıyla asılan yere gelen itfaiye aracının merdiveni yetişemediği için kaldırılamadı. Tanal “sonra asılmak üzere” afişi kendisi kaldırdı.

“128 milyar dolar nerede?” sorunun cevabı beklenirken, kimi zaman, “Pandemi döneminde vatandaşa sosyal destek için kullandığı” kimi zaman “devletin kasasında, hazinesinde yani yerinde durduğu” söylendi.

***

“YANİ HAVAYA MI UÇTU?”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin başlatılan “128 milyar dolar nerede?” kampanyasına tepki gösterirken, “128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu? Gerçekten anlamakta zorlanıyor insan. 128 milyar doları havaya uçursanız nerede saklarsınız? Böyle bir soru olabilir mi?” diye bir açıklama yaptı.

Ardından AKP Grup Başkanvekili Ünal, salgın sürecinde devlet desteğiyle yapılan yardım miktarını gösteren bir tabloda paylaştı. Uzunca paylaşımda Ünal, “Toplam rakam 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL” dedikten sonra belli ki hesap tutmayınca twittini silmek durumunda kaldı.

***

20 MADDE DE AÇIKLADI, AMA…

Bu konuda en açık-seçik cevabı AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli verdi. Canikli, “128 milyar dolar nerede?” sorusuna 20 madde ile verdiği cevapta, “128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edilmiştir ve bu altınlar Cumhuriyet Altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir. 75 milyar doları Türkiye’deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır. Özel sektör 43 milyar dolarlık yurtdışına olan döviz borcunu ödemiş. Yabancı portföy yatırımcı 12 milyar dolar satın alarak yurtdışına çıkarmıştır” derken, bundan önce yapılan çelişkili açıklamaları da ortaya çıkarmış oldu. Anlaşıldı ki, 128 milyar dolar kasada, yerinde değildi.

Ancak, bu açıklama da ne milleti ne de ekonomistleri tatmin etti? Zira dolarların hangi kurdan satıldığı, kime satıldığı gibi sorular hâlâ cevapsız.

“Bir doların dahi nereye satıldığı belli. Alanların kimlikleri devletin kayıtlarında var” deniliyor. “O zaman neden açıklanmıyor?” sorusu peşinden geliyor.

***

ARAŞTIRILSIN DENİLDİ, REDDEDİLDİ

Bu arada şunu da not edelim. İYİ Parti’nin “Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezerv kaybı” hakkında verdiği Meclis Araştırma önergesi ile CHP Grup başkanvekillerinin verdiği, “söz konusu tutarın hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi için genel görüşme yapılması” istemiyle verdiği önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile Meclis’te reddedildi…

Bu öneriler kabul edilseydi belki bu sorunun cevabını öğrenebilecektik. İstanbul Milletvekili Tanal arada Dikmen Caddesi’nin geçtiği 100 metrelik bir mesafede bu soruyu afişlerle sordu. Sayın Bakan da görmüştür. Açıklasa da milletin merakı gitse… Tabiî “devlet sırrı” değilse… Açıklama yapılmayınca da insanların aklına farklı farklı, türlü türlü şeyler geliyor.