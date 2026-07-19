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19 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Milletin gündemi

Mehmet KARA
19 Temmuz 2026, Pazar
Meclis Temmuz ayında yalnızca 4 gün çalıştığı için milletvekillerinin büyük bir kısmı seçim bölgelerinde milletin meselelerini dinledi.

Çalışılan günlerde ise gözlemlerini birer dakikalık gündem dışı konuşmalarla Meclis kürsüsünden dile getirdiler.

Konuşmalardan anlaşılıyor ki milletin gündemi ile dayatılan gündem aynı değil. Millet açısından hayat pahalığı ve geçim sıkıntısı hâlâ ilk sırada yer alıyor. 

Cumhur İttifakı ortakları içinden de hayat pahalılığına, asgarî ücrete ara zam yapılmamasına ve emeklilere seyyanen zam verilmemesine yönelik eleştiriler dile getiriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilerin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederken, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da dar ve sabit gelirli vatandaşların ciddî bir geçim sıkıntısı yaşadığını, bu kesimlerin alım gücünü arttıracak adımların atılması gerektiğini söylüyor.

Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal da Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli problemlerinin başında ekonomide yaşanan sıkıntıların geldiğini belirtiyor. Milletin alım gücünün her geçen gün azaldığını, çarşıda ve pazarda dar gelirli vatandaşların yaşadığı zorlukların tarif edilemez boyutlara ulaştığını ifade ediyor. 200 liralık banknotların alım gücünün geçmişin 20 lirasına eş değer düzeye geldiğini dile getirmesi de dikkat çekici…

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İŞTE ASIL GÜNDEM

Milletvekillerinin Meclis kürsüsünden milletin sıkıntılarıyla ilgili birkaç not aktaralım:

Konya Milletvekili Barış Bektaş: Konya-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda vatandaşlarımızın ciddî mağduriyet yaşadığı ortada. Hızlı trenin hızı gitmiş, treni kalmıştır.

Samsun Milletvekili Murat Çan: Milletine yalan söyleyen bir iktidardan memlekete hayır gelmez. Nedir yalan olan? Esnafa verilen 7200 prim ödeme gün sayısı sözü. Bu sözü kim verdi? Recep Tayyip Erdoğan. Ne zaman? 6 Mayıs 2023 yani bundan tam 38 ay önce. “Müjde” demiş, “Hayırlı olsun.” demiş, seçim meydanlarında döne döne söylemiş, esnafın umutlarıyla oynamış. Sonuç? Sıfır.

Amasya Milletvekili Reşat Karagöz: Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı arpa ve buğday alım fiyatları her yıl olduğu gibi üreticimizin beklentisinin yine çok gerisinde kaldı. Milletin efendisine hem düşük fiyatı hem de kuyruk çilesini yaşatan bu anlayış terk edilmeli, üreticimizin alın terinin karşılığı verilmelidir. 

Samsun Milletvekili Murat Çan: Fındıkta hasat bir aya kadar başlayacak. Kilogram başına maliyet şu an 200 liranın üzerinde, anlık fiyat 170 lira, 180 lira. Üretici emeğinin karşılığını istiyor, borç yükünden kurtulmak istiyor.

Mersin Milletvekili Talat Dinçer: 2,5 milyonun üstündeki küçük ve orta boy işletmeler hızla kan kaybediyor. Son verilere göre 2025 yılında 120 binin üzerinde esnaf kepenk kapattı. Esnafımız zor durumda. Faiz, ceza ve vergi yükü altında ezilen esnaf, en düşük emekli maaşını alan esnaf, krediye ulaşamayan esnaf, bütün sıkıntıları çeken esnaf ancak iş, esnafa bir şeyler vermeye geldiğinde herkes suspus oluyor. 

Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç: Türkiye, Uluslararası Tahkim kararı nedeniyle, Irak’a yaklaşık 1,47 milyar dolar tazminat ödeyecek. Bu, bugün yaklaşık 68 trilyon liralık devasa bir yük demektir. Yanlış kararların bedeli milletin cebinden tahsil ediliyor. 

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: İktidar diyor ki, “Türkiye Avrupa’da elektrik konusunda birinci sırada.”  Birinci sıradaysa Şanlıurfa’da on beş gündür elektrik neden kesiliyor. Halkı kandırıyorsunuz, halkı aldatıyorsunuz.

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SÖZLER TUTULSUN

Meclis kürsüsünde yapılan onlarca konuşmadan çıkan ortak sonuç şu: 

Milletin gündemi ile ülkeyi yönetenlerin öncelikleri örtüşmüyor. Vatandaş, ekonomik sorunlarına çözüm üretilmesini ve seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor. 

Buna karşın iktidarın bu taleplere yeterince karşılık vermediği yönünde eleştiriler dile getiriliyor. 

Siyasetin görevi de gündem oluşturmak değil, milletin gündemine çözüm üretmektir.

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