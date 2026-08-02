Er gaziler ne istiyor?

13 Temmuz’dan beri Ankara Güvenpark’ta er şehit yakınları ile gazilerin eylemi devam ediyor.

Meclis’e yaklaşık 500-600 metre mesafedeki eylemi muhalefet partilerin genel başkanları ve bazı sivil toplum örgütleri ziyaret ederken, bırakın AKP Genel Başkanı ve yardımcılarını iktidara mensup hiçbir yetkilinin katılmaması dikkat çekiyor.

Aslında talepleri tek cümlede özetlenebilir: Rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakkı.

Eylem alanındaki pankartta yazan, “Şehidin, gazinin rütbesi olur mu?” sorusu da meselenin özünü anlatıyor.

Konu, eylem başladığından bu yana TBMM’nin de gündeminde.

Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve arkadaşlarının verdiği araştırma önergesinde, er statüsünde görev yaparken şehit olan askerlerin aileleri ile erbaş ve er statüsündeki gazilerin ekonomik, sosyal, hukukî ve sağlık alanlarında yaşadığı sorunların bütün yönleriyle araştırılması, mevcut eşitsizliklerin giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi istendi.

Genel Kurul’da söz alan milletvekilleri, hazırlanacak kanun teklifinin, eylem yapan aileler ve gaziler dinlendikten sonra şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Önergenin sahibi Serkan Sarı’nın verdiği örnek, tartışmanın sebebini açık biçimde ortaya koyuyor:

“İki kardeş düşünün. İkisi de üniversite mezunu, ikisi de askere gitmiş. Birisi kısa dönem er, diğeri astsubay olarak yapıyor. Allah göstermesin, şehit olduklarında er olarak görev yapan ile bugün astsubay olarak görev yapan arasında ciddî hak mahrumiyetleri var. Bu vicdanî değil, bu adil değil…”

Araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedilirken, muhalefetin yönelttiği sorular cevapsız kaldı.

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“STATÜ” KAYNAKLI MAAŞ UÇURUMU

Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın Genel Kurul’da paylaştığı rakamlar da tartışmanın ekonomik boyutunu ortaya koyuyor.

Yaklaşık 3 bin 500 malul gazinin yüzde 80’ini oluşturan beşinci ve altıncı derece er gaziler, aynı zamanda en düşük aylığı alan grup. Buna göre beşinci derece bir er malul gazi yaklaşık 42 bin lira aylık alırken, aynı kapsamdaki uzman çavuş 118 bin, polis 123 bin, astsubay 130 bin, subay ise yaklaşık 170 bin lira aylık alıyor.

Rakamlar, terörle mücadelede gazi olanlar arasında yalnızca görev statüsünden kaynaklanan büyük bir gelir farkı bulunduğunu gösteriyor.

İşte Güvenpark’ta günlerdir yağmurun altında da sıcağın ortasında da bekleyen er gazileri ve şehit yakınlarının talebi tam da burada düğümleniyor. Kanunlarda yapılacak değişikliklerle emsal statüde özlük haklarının güvence altına alınmasını istiyorlar.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu’nun sözleri taleplerini özetliyor:

“Biz burada adalet istiyoruz, eşitlik istiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Olmayan hiçbir şeyi talep etmiyoruz.”

Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise konuya ilişkin bir kanun tasarısı üzerinde çalışıldığını, sivil toplum örgütleriyle görüştüklerini, ihtiyaçların karşılanması için yoğun mesai harcandığını söylüyor. Tasarının Meclis tatile girmeden yasalaşıp yasalaşmayacağı konusunda net bir takvim vermiyor.

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ADALET SAĞLANMAZSA EYLEME DEVAM

Ne var ki Erdem Çerçioğlu’nun bu sürece de itirazı var.

Çerçioğlu, tasarının hazırlanmasında iktidara yakın sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıldığını, ancak eylem alanındaki ailelerin ve gazilerin görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığını savunuyor. “Bizim söylediklerimiz tasarıya yansımaz, adalet sağlanmazsa burada kalmaya devam edeceğiz” diyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Güvenpark ziyaretinde söylediği şu sözler ise tartışmanın boyutunu özetliyor:

“Vatan için can veren, kan veren kahramanlarımızı eylem yaparak seslerini duyurmaya zorlayan anlayış utansın…”

Şimdi gözler Meclis’te.

Konu, Meclis tatile girmeden önce gündeme gelecek mi?

Belki de o zaman Güvenpark’tan yükselen şu soruya da Meclis’ten net bir cevap verilir:

“Şehidin, gazinin rütbesi olur mu?”

