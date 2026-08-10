Meclis tatile girerken

TBMM bu yıl yaklaşık bir buçuk ay gecikmeli olarak tatile giriyor. Meclis, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına kadar çalışmalarına ara verecek ve bu süreçte siyaset ağırlıklı olarak Anadolu’da yapılacak.

Bu süreçte iktidar, “Terörsüz Türkiye” sürecini anlatmak amacıyla illerde toplantılar düzenleyecek. Milletvekilleri de tatil boyunca işsizlikten enflasyona, adaletten ekonomiye kadar vatandaşın sorunlarını dinleyecek ve yeni yasama döneminde bunların çözümüne yönelik öneriler hazırlayacak.

Ancak ekonomik krizin giderek ağırlaştığı, hayat pahalılığının geniş kesimler için dayanılmaz hâle geldiği, emekli ile asgarî ücretlinin geçim mücadelesi verdiği bir dönemde özellikle iktidar milletvekillerinin sahada zor sorularla karşılaşacağı anlaşılıyor.

İktidarın uzun yıllardır sürdürdüğü bir başka uygulama ise tartışmalı düzenlemeleri yasama döneminin sonuna ya da Meclis tatili öncesine sıkıştırmak. Son bir buçuk ayda da, kaldırılacağı taahhüt edilmesine rağmen, birbirleriyle ilgisiz düzenlemelerin aynı metinde toplandığı “torba kanun” uygulaması devam etti.

AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, bu yasama döneminde de muhalefetin araştırma ve soruşturma önergelerini, içeriklerine ve vatandaşın sorunlarına çözüm üretip üretmeyeceğine bakmaksızın reddetti.

Yoksulluk, gelir adaletsizliği, işsizlik, güvencesiz çalışma, eğitimde fırsat eşitsizliği, açlık sınırının altında maaş alan asgarî ücretliler ve emekliler, adalete duyulan güven, gençlerin sorunları, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, barınma krizi ile göç ve uyum sorunları gibi toplumun temel meselelerine ilişkin yüzlerce öneri Meclis’te görüşülmedi. İktidar bu konuların gündeme gelmesini istemedi.

Böylece Meclis, iktidarın belirlediği gündemi görüşürken toplumun gerçek gündemini konuşamaz hâle geldi. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yasama organını zayıflattığı yönündeki eleştiriler de bu tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bu konuya dikkat çekerek, “Milletvekillerinin, bu Meclisin itibarını hep beraber düşünmek zorundayız. Yakın bir tarihe kadar en güvenilen kurumlardan biri olan Meclis maalesef artık itibarını yitirmiştir, millet güvenmemektedir. Millet bizi bir yerlerden gelen yasa teklifini onaylayan bir kurum olarak görmektedir. Milletvekilinin güvencesi yok, maalesef ki yasama dokunulmazlığı yok, çok ciddî bir demokratik tehdit altında. O yüzden, oturup düşünmemiz, konuşmamız, tartışmamız gereken çok önemli meseleler var” değerlendirmesinde bulundu.

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KONUŞULAMAYAN MESELELER

Meclis’te yeterince gündeme gelmeyen bazı başlıklar şöyle:

Bir zamanlar “Ben hep 50 liralık alıyorum” diyen vatandaş bugün 50 liraya 1 litre yakıt bile alamıyor. Mart ayında petrolün varil fiyatı 112 doları görmüşken bugün 80 dolar seviyelerine geriledi. Petrol fiyatları düşerken akaryakıta neden zam yapılıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayınladı. Buna göre; emekli aylığı alanların geçmişte kendilerinin veya hak sahibi olduğu kişilerin başta genel sağlık sigortası prim borcu dahil tüm prim borçları, icra takibi olmaksızın ve kişinin onayı ve rızası aranmadan SGK tarafından maaşlarından kesilecek. Aynı şekilde dul ve yetim aylığı alanlardan da kesinti yapılabilecek. Bunun hesabı kime sorulacak?

2026 yılı için başlangıçta yüzde 16 olarak öngörülen enflasyon beklentisinin yüzde 24’e yükselmesine rağmen asgarî ücrette herhangi bir güncelleme yapılmaması da muhalefetin gündeme taşıdığı konular arasında yer aldı.

Yıllık enflasyondaki sınırlı gerilemeye (yıllık 0.4) karşılık, sıkı ekonomi politikalarının iflaslar, işsizlik ve yüksek faiz maliyetleri gibi sonuçlar doğurduğu yönündeki eleştiriler de Meclis’te kapsamlı biçimde tartışılmadı.

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DEVE KUŞU

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hükûmetin tarım politikasını eleştirirken, önümüzdeki aylarda Paraguay’dan da ithalata başlayacağını hatırlattı. Hükûmetin yerli üretimi, yerli tarımı ve hayvancılığı teşvik etmediğini dile getirdi.

Bunun üzerine, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “”Bir ara da deve kuşu getirmişlerdi” diye sözlerine Çömez, “Kafasını kuma soksun diye mi?” karşılığını verdi. Genel Kurul’da gülüşmelere yol açsa bu diyalog, ithalata dayalı tarım ve hayvancılık politikalarına yönelik eleştirileri esprili ama çarpıcı bir şekilde özetledi.

